Как правильно подготовить кожу к весне?

Кожа в зимний период берет на себя важные функции по защите организма. Перепады температур, а также высушивающее отопление приводит кожу к истощению и различным высыпаниям. Кроме того, с наступлением демисезонного периода, важно начать ее готовить к наступлению тепла. Врач-эндокринолог, диетолог, нутрициолог Ангелина Водолазкая рассказала Газете.ru, как это сделать с помощью продуктов питания.
Что съесть, чтобы подготовить кожу к весне?
Врач уверена, что в рацион важно ввести красную рыбу, причем лучше атлантического лосося, который богат омега-3 жирными кислотами.
«Астаксантин в его составе сохраняет молодость и здоровый вид кожи», — объяснила она.
Также важно употреблять продукты с витамином D: им богата печень трески. В ней, кроме того, есть и витамин А, который защищает кожу от внешних факторов.
Еще один немаловажный продукт, полезный для кожи, это капуста. В ней есть витамины С и К, а также кремний. Все это необходимо для иммунитета. Не обходите вниманием оливки, в составе которых есть гидрокситиозол, усиливающий способность кожи к регенерации.
«Киви же помогает восполнять витамин С. Полифенолы в составе киви усиливают защитную систему кожи», — добавила врач.
Не забывайте про питьевой режим: 1,5 — 2 литра чистой воды в день приведет к обеспечению увлажнения кожи изнутри.