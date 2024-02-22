Как правильно подготовить кожу к весне?

Еще один немаловажный продукт, полезный для кожи, это капуста. В ней есть витамины С и К, а также кремний. Все это необходимо для иммунитета. Не обходите вниманием оливки, в составе которых есть гидрокситиозол, усиливающий способность кожи к регенерации.