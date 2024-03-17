Как правильно питаться в Чистый понедельник?

Самый строгий пост — это полное воздержание от пищи или сухоядение. Если вы намереваетесь соблюдать самые строгие правила, держать пост с днями сухоядения, то на такой пост нужно получить благословение своего духовника. И обязательно проконсультироваться с лечащим врачом, ведь для кардинальных изменений в питании и голодания — существует множество противопоказаний.