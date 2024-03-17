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Как правильно питаться в Чистый понедельник?

18 марта 2024 года — первый день Великого поста. Его называют Чистый понедельник. Рассказываем, как правильно питаться в этот день.
Источник: РИА "Новости"

Первый день Великого поста — это всегда понедельник. И его называют Чистым. В этот день принято устраивать большую уборку, ходить в баню.

И начинать поститься. Как же правильно соблюдать пост в этот день?

Строгие правила

Первый день Великого поста — один из самых строгих. Типикон предписывает верующим вообще отказаться от принятия пищи в этот день. Но нужно понимать, что самые строгие правила поста — для монашествующих. Миряне могут соблюдать более мягкий пост.

Самый строгий пост — это полное воздержание от пищи или сухоядение. Если вы намереваетесь соблюдать самые строгие правила, держать пост с днями сухоядения, то на такой пост нужно получить благословение своего духовника. И обязательно проконсультироваться с лечащим врачом, ведь для кардинальных изменений в питании и голодания — существует множество противопоказаний.

Отметим, что при изменении питания также нужна консультация лечащего врача, с которым можно согласовать, какие изменения в ежедневный рацион стоит внести, а какие — нет.

Что нельзя есть

В любом случае, во время поста придется отказаться от скоромных продуктов, тех, что содержат жиры теплокровных животных: мясо млекопитающих и птиц, молоко и кисломолочные продукты, сыры, яйца.

Нельзя употреблять также вино, растительное масло, рыбу и морепродукты. Их причисляют к постным продуктам, но обычно все это разрешается есть в праздничные или выходные дни.

Что можно есть

Чистый понедельник должен быть одним из самых строгих дней, поэтому миряне в этот день придерживаются сухоядения или же питаются только горячей постной пищей без масла.

Пост в дни сухоядения может включать в себя только сырые овощи и фрукты, орехи, а также черный постный хлеб. Все блюда, приготовленные при помощи термообработки — под запретом.

Более мягкий вариант поста — горячая пища без масла. На стол можно поставить сваренные овощи, злаковые каши, бобовые. Также разрешенные сырые овощи и фрукты, орехи, хлеб.

В первую неделю Великого поста верующим предписывается питаться только один раз день в будние дни, две трапезы можно позволить себе в выходные. В любом случае, нельзя переедать, нужно помнить, что Великий пост — это время воздержания от излишеств.