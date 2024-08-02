Как правильно обработать рану после падения?

Лето — пора ссадин и ран, особенно у детей. И четкие и быстрые действия при получении этих травм могут помочь избежать инфекции и ускорить заживление.
Разбираемся, как правильно действовать при различных повреждениях.
Виды ран после падения
Раны могут быть как поверхностными, так и глубокими. При падении характерны следующие:
- Ссадины открытых поверхностей. На их месте могут образовываться трещины и язвочки.
- Царапины и порезы. Обычно они появляются в результате контакта кожи с грубыми или острыми предметами. Поскольку повреждаются поверхностые сосуды, из раны сочится кровь.
- Синяки и ушибы. Их появление становится результатом повреждения более глубоких кровеносных сосудов и тканей.
- Разрывы кожи и глубокие порезы. Чаще всего они требуют хирургического вмешательства, так как подобные раны без медицинской помощи будут либо долго заживать, либо и вовсе не затянутся.
Первая помощь при получении раны
В домашней аптечке должны быть средства для оказания первой медицинской помощи:
- бинт стерильный;
- хлоргексидин или перекись водорода;
- зеленка;
- йод;
- вата стерильная и нестерильная хирургическая;
- лейкопластырь;
- эластичный бинт;
- обезболивающие и жаропонижающие препараты;
- антигистаминные (противоаллергические) средства.
При ссадинах и царапинах нужно выполнить следующие действия:
- Очистить кожу вокруг раны при помощи полотенца или ватного диска, смоченного мыльной водой.
- Обработать рану перекисью водорода или хлоргексидином.
- Наложить стерильный перевязочный материал, чтобы защитить рану от грязи.
- Регулярно проверять рану на признак инфекции. Смотрите, чтобы не было припухлостей и покраснений и гнойных выделений.
Также обязательно следите за температурой. Если она повышена, рекомендуется обратиться в медицинское учреждение.
Возможные осложнения
Если не оказать первую помощь и неправильно ухаживать за раной, могут возникнуть такие осложнения, как:
- Развитие инфекции. Рана гноится и болит, температура тела повышается.
- Гнойный процесс. Важно обрабатывать рану и своевременно менять повязку, чтобы предотвратить развитие бактерий. Если этого не сделать, может образоваться абсцесс или флегмона, которые потребуют хирургического вмешательства.
- Формирование келоидного рубца. Как правило, глубокие и рваные раны заживают неправильно. Ткань разрастается за границы очага воспаления. У пострадавшего могут возникнуть жжение и зуд в районе рубца.
- Сепсис (инфекционное заражение крови). При отсутствии правильного ухода за раной бактерии могут попасть в кровь. Развитие септического процесса является опасным для жизни состоянием. При несвоевременном обращении за медицинской помощью сепсис может привести к гибели человека.
- Если рана не заживает в течение 7−10 дней или появляются признаки воспаления, необходимо незамедлительно обратиться к специалисту.
Ранее были названы пять популярных лечебных растений, которые можно собрать в лесу.
Анна Морозова