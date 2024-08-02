Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Как правильно обработать рану после падения?

Виды ран после падения, первая помощь и возможные осложнения.

Источник: Freepik

Лето — пора ссадин и ран, особенно у детей. И четкие и быстрые действия при получении этих травм могут помочь избежать инфекции и ускорить заживление.

Разбираемся, как правильно действовать при различных повреждениях.

Виды ран после падения

Раны могут быть как поверхностными, так и глубокими. При падении характерны следующие:

  • Ссадины открытых поверхностей. На их месте могут образовываться трещины и язвочки.
  • Царапины и порезы. Обычно они появляются в результате контакта кожи с грубыми или острыми предметами. Поскольку повреждаются поверхностые сосуды, из раны сочится кровь.
  • Синяки и ушибы. Их появление становится результатом повреждения более глубоких кровеносных сосудов и тканей.
  • Разрывы кожи и глубокие порезы. Чаще всего они требуют хирургического вмешательства, так как подобные раны без медицинской помощи будут либо долго заживать, либо и вовсе не затянутся.

Первая помощь при получении раны

В домашней аптечке должны быть средства для оказания первой медицинской помощи:

  1. бинт стерильный;
  2. хлоргексидин или перекись водорода;
  3. зеленка;
  4. йод;
  5. вата стерильная и нестерильная хирургическая;
  6. лейкопластырь;
  7. эластичный бинт;
  8. обезболивающие и жаропонижающие препараты;
  9. антигистаминные (противоаллергические) средства.

При ссадинах и царапинах нужно выполнить следующие действия:

  1. Очистить кожу вокруг раны при помощи полотенца или ватного диска, смоченного мыльной водой.
  2. Обработать рану перекисью водорода или хлоргексидином.
  3. Наложить стерильный перевязочный материал, чтобы защитить рану от грязи.
  4. Регулярно проверять рану на признак инфекции. Смотрите, чтобы не было припухлостей и покраснений и гнойных выделений.

Также обязательно следите за температурой. Если она повышена, рекомендуется обратиться в медицинское учреждение.

Возможные осложнения

Если не оказать первую помощь и неправильно ухаживать за раной, могут возникнуть такие осложнения, как:

  • Развитие инфекции. Рана гноится и болит, температура тела повышается.
  • Гнойный процесс. Важно обрабатывать рану и своевременно менять повязку, чтобы предотвратить развитие бактерий. Если этого не сделать, может образоваться абсцесс или флегмона, которые потребуют хирургического вмешательства.
  • Формирование келоидного рубца. Как правило, глубокие и рваные раны заживают неправильно. Ткань разрастается за границы очага воспаления. У пострадавшего могут возникнуть жжение и зуд в районе рубца.
  • Сепсис (инфекционное заражение крови). При отсутствии правильного ухода за раной бактерии могут попасть в кровь. Развитие септического процесса является опасным для жизни состоянием. При несвоевременном обращении за медицинской помощью сепсис может привести к гибели человека.
  • Если рана не заживает в течение 7−10 дней или появляются признаки воспаления, необходимо незамедлительно обратиться к специалисту.

Ранее были названы пять популярных лечебных растений, которые можно собрать в лесу.

Анна Морозова