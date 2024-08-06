Как правильно: нюанс или ньюанс?

Нюанс — заимствованное слово в русском языке, которое пришло из Франции. Его правильное написание не предполагает мягкого знака после первой буквы «н» — это очевидно из родного написания «nuance» и произношения. Значение слова меняется в зависимости от контекста: в сфере живописи так называют оттенок или переход тонов, который сложно заметить невооруженным глазом, а в общем употребляют, когда хотят описать мелкие подробности, тонкие различия.