Как правильно: нюанс или ньюанс?

Нюанс — заимствованное слово в русском языке, которое пришло из Франции. Его правильное написание не предполагает мягкого знака после первой буквы «н» — это очевидно из родного написания «nuance» и произношения. Значение слова меняется в зависимости от контекста: в сфере живописи так называют оттенок или переход тонов, который сложно заметить невооруженным глазом, а в общем употребляют, когда хотят описать мелкие подробности, тонкие различия.
От чего произошло слово «нюанс»?
В Словаре иностранных слов русского языка указано, что французское слово «нюанс» произошло от латинского nubes — «облака». Портал «Культура.рф», в свою очередь, отмечает, что родоначальником слова стал французский глагол nuer — «подбирать цвета, оттенять».
Откуда взялся вариант «ньюанс»?
Эксперты считают, что такой неправильный вариант написания используют люди, которые роднят его с английским словом new — «новый». По-русски оно читается как «нью». Однако никакой связи между французским «оттенком» и английским «новым» нет.