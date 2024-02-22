Как правильно называют жителей города Дно?

Дно — город Псковской области, расположенный в Шелонской низменности в 113 километрах от административного центра. Население города на 2021 год — чуть менее 8 тысяч человек. Железнодорожный узел и станция Дно соединяют Псков с Москвой через Бологое и Старую Руссу, а также Санкт-Петербург с Витебском и Полоцком. Существует версия, что в 1917 году поезд императора Николая II задержали именно на станции Дно. Здесь его перенаправили в Псков, где он отрекся от престола. А как называют жителей города — в материале aif.ru.
Откуда произошло название города Дно?
Название пошло от двух деревень — Дно Большое и Донце Меньшое — они упомянуты в летописях XV века. Слово «дно» в русском языке имеет несколько значений, например самая низменная часть долины. Возможно, из-за того, что город находится в низменности, он и получил соответствующее название. Статус города Дно имеет с 1925 года.
Как правильно называть жителей города Дно?
Официальное название жителей города Дно, согласно словарю-справочнику Евгения Левашова, Инны Городецкой «Русские названия жителей», дновцы. К мужчинам, живущим в городе, можно обращаться дновец, а вот для женской половины обращение не предусмотрено. Использовать можно формулировку: жительница города Дно.