Как правильно написать заявление на отпуск?

Долгожданный отпуск начинается с заявления, которое вы пишете и отдаете в отдел кадров. Это очень просто, но, естественно, здесь есть свои нюансы. Кроме того, в 2024 году расширились права многодетных семей, которые теперь могут выбирать время отпуска, а работодателю остается только соглашаться.
Когда писать заявление на отпуск?
Как правило, в компаниях есть график отпусков, который утверждается в конце года. Там указаны даты, в которые тот или иной сотрудник пойдет отдыхать. Если работник идет по графику, то заявления не нужно. А если указан только месяц или вообще вы решили поменять даты отпуска, то заявление нужно написать не менее, чем за 14 дней до начала отпуска. По закону отпускные выплачивают за три календарных дня до того, как вы уйдете.
Как писать заявление на отпуск?
В верхнем правом углу пишете шапку, в которой указываете ФИО руководителя и ваши данные. Дальше по центру пишите слово «заявление» и ниже просите предоставить вам отпуск и указываете количество именно календарных дней, а не рабочих. Выходные и праздники тоже входят.
Какой может быть отпуск?
Ежегодный оплачиваемый отпуск — это время, когда за вами сохраняется должность и зарплата. Обычно это 28 дней, которые делят на несколько подходов. Иногда работникам полагаются дополнительные отпуска.
Есть еще неоплачиваемый отпуск. Его можно взять в любое время по соглашению с руководством. В заявлении в этом случае вы пишете о том, что «просите предоставить мне внеочередной неоплачиваемый отпуск».
Вы можете не указывать причину, но тогда работодатель может отказать. Нельзя отказывать в неоплачиваемом отпуске работающему пенсионеру.
«Инвалиды II и III группы имеют право на два дополнительных отпускных дня — 30 вместо 28, а также на неоплачиваемый отпуск до 60 дней. Для получения дополнительных дней потребуется подтверждение инвалидности», — уточняет руководитель группы кадрового администрирования Avito Анна Алешина.