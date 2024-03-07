Как правильно написать заявление на отпуск?

Как правило, в компаниях есть график отпусков, который утверждается в конце года. Там указаны даты, в которые тот или иной сотрудник пойдет отдыхать. Если работник идет по графику, то заявления не нужно. А если указан только месяц или вообще вы решили поменять даты отпуска, то заявление нужно написать не менее, чем за 14 дней до начала отпуска. По закону отпускные выплачивают за три календарных дня до того, как вы уйдете.