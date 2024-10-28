Как правильно мыть микроволновку

Всегда проще не допустить загрязнений, чем отмывать их потом. Чтобы микроволновка меньше пачкалась, накрывайте еду специальным пластиковым колпаком — его можно с легкостью вымыть под краном или в посудомойке. Кроме колпака можно использовать бумажное полотенце — так, если еда вдруг «выстрелит» от перегрева, пятна на стенке тоже не будет. Если же на стенке все-таки осталось пятно, лучше сразу протереть его бумажным полотенцем — тогда во время уборки прибор будет проще отмыть.