Как правильно мыть микроволновку

В уборке на кухне всегда есть свой порядок и приоритеты: посуда моется постоянно, столешницу мы тоже обычно протираем регулярно, а вот холодильник, плиту или микроволновку моем гораздо реже — особенно внутри, где грязи обычно не видно (если только в ней что-нибудь не разлили).
Тем не менее, на самом деле микроволновку стоит мыть гораздо чаще. Во-первых, потому, что пользуемся мы ей регулярно, а во-вторых, потому что на самом деле излучение микроволновой печи вовсе не убивает все бактерии, как считалось в течение многих лет. Как именно лучше чистить микроволновую печь, рассказывает сайт Popular Science.
Что потребуется:
- вода;
- белый уксус (можно заменить на лимонный сок);
- пищевая сода;
- губка или тряпочка из микрофибры;
- миска, которую можно греть в микроволновке;
- средство для мытья посуды.
Пошаговая инструкция
Шаг 1. Смешайте в миске в пропорции 1:1 воду и уксус. Если внутри есть застарелые пятна, можно добавить столовую ложку соды. Это средство размочит грязь, а еще улучшит запах внутри микроволновой печи.
Шаг 2. Поставьте смесь в микроволновку и нагревайте 3−5 минут на высокой мощности. Смесь должна закипеть, чтобы внутреннее пространство печи заполнил пар: он размочит грязь и частички пищи, и их будет проще стереть.
Шаг 3. Откройте микроволновку и достаньте поддон (его можно вымыть отдельно в раковине). Протрите внутреннее пространство микроволновки с помощью губки или мягкой тряпки.
Шаг 4. Вымойте поддон с помощью обычного средства для мытья посуды. Перед тем, как установить его обратно, поддон нужно тщательно высушить.
Шаг 5. Если внутри микроволновки остались въевшиеся пятна, удалите их с помощью соды, разведенной в небольшом количестве воды. Нанесите смесь на пятна и попробуйте стереть их снова через 10 минут.
Снаружи микроволновку достаточно протереть влажной тряпкой — если на поверхности есть грязь, в воду можно добавить уксус.
Как не пачкать микроволновку
Всегда проще не допустить загрязнений, чем отмывать их потом. Чтобы микроволновка меньше пачкалась, накрывайте еду специальным пластиковым колпаком — его можно с легкостью вымыть под краном или в посудомойке. Кроме колпака можно использовать бумажное полотенце — так, если еда вдруг «выстрелит» от перегрева, пятна на стенке тоже не будет. Если же на стенке все-таки осталось пятно, лучше сразу протереть его бумажным полотенцем — тогда во время уборки прибор будет проще отмыть.
Полноценно чистить микроволновку, если вы пользуетесь ей регулярно, стоит раз в неделю — так вы точно не допустите размножения бактерий.
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