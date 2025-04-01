Как правильно креститься православным христианам

Есть версия, что крестное знамение пошло еще с ветхозаветных времен. Евреи в дохристианские времена символически называли Бога двумя буквами алфавита — первой и последней: «алеф» и «тав», выделяя его особую роль как Творца всего сущего на земле. В дальнейшем это выражение дошло до нас в виде фразеологизма — «от альфы до омеги», что означает буквально «начало и конец». Буква «тав» по своему написанию похожа на крест. И дотрагиваясь до лба одним пальцем, древние иудеи подчеркивали, что Бог один — так они отрицали языческую идею многобожия.