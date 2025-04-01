Как правильно креститься православным христианам

Для верующего человека каждая деталь имеет глубокий смысл и значение. Вместе с экспертом мы разберем, в каких случаях нужно креститься, можно ли осенить крестным знамением другого человека и объясним, как правильно это делать православным христианам.
История возникновения традиции креститься
Есть версия, что крестное знамение пошло еще с ветхозаветных времен. Евреи в дохристианские времена символически называли Бога двумя буквами алфавита — первой и последней: «алеф» и «тав», выделяя его особую роль как Творца всего сущего на земле. В дальнейшем это выражение дошло до нас в виде фразеологизма — «от альфы до омеги», что означает буквально «начало и конец». Буква «тав» по своему написанию похожа на крест. И дотрагиваясь до лба одним пальцем, древние иудеи подчеркивали, что Бог один — так они отрицали языческую идею многобожия.
Первые христиане символически писали имя Бога Яхве на надгробиях в виде креста — прямого или косого. В дальнейшем они стали использовать этот знак и прикосновение ко лбу как символ приверженности учению Христа. Немаловажную роль в возникновении этого ритуала сыграла смерть Спасителя за грехи человечества именно на кресте. Если вначале христиане осеняли пальцем только лоб, то постепенно они стали касаться и других частей тела. Примерно к IV веку н. э. сложилось привычное крестное знамение: менялось только количество пальцев, которыми оно осуществлялось и направление движения рук в разных конфессиях.
Значение крестного знамения
Крестное знамение объединяет в себе три важнейших аспекта:
1. Символ веры. Осеняя себя крестом, человек открыто заявляет о своей вере в Бога — не только словами, но и действием. Это знак принадлежности к Церкви и согласия с ее учением.
2. Связь с Троицей. Совершая знамение, верующий исповедует веру в Святую Троицу (Отца, Сына и Святого Духа), а также вспоминает жертву Спасителя. Каждое движение руки — напоминание о спасении и обещании вечной жизни.
3. Духовная практика. Это не просто традиция, а молитва в действии. Через крестное знамение христианин принимает благодать, защищается от зла и подтверждает готовность следовать заповедям.
Таким образом, простой, на первый взгляд, жест становится полноценным выражением веры — от осознания Божественной любви до ежедневного следования за Христом.
Пошаговая инструкция, как правильно креститься православным христианам
Часто можно заметить, что многие люди крестятся торопливо, небрежно, широко размахивая руками, почти не прикасаясь к телу, на ходу. Это не верно. Разберем подробно, как правильно креститься православному верующему.
1. Правильно сложить пальцы на правой руке. Православные христиане крестятся тремя перстами — указательным, большим и средним, сложенными вместе в щепотку. Они символизируют Триединство Бога. Два оставшихся пальца прижимаются к ладони — они говорят о двойственной сущности Спасителя как Бога и человека.
2. При крещении не нужна спешка. Все православные христиане крестятся справа налево. Сначала нужно четко дотронуться до лба со словами: «Во имя Отца…». Верующие люди таким образом просят у Бога открыть их ум.
3. Затем дотронуться до живота, добавив: «И Сына…». Это нужно для укрепления плоти.
4. Затем прикоснуться к правому плечу, говоря: «И Святого» — для поддержки наших сил.
5. Завершается крещение прикосновением к левому плечу и окончанием фразы: «Духа».
— Таким образом, при крещении православный христианин повторяет слова, которые дал сам Христос через Евангелие своим Апостолам. И накладывает на свое тело крест, — уточняет Андрей Кутковой.
Когда нужно креститься
Четких правил, когда нужно осенять себя крестным знамением, нет. Но существуют традиции, которые принято соблюдать в православии. Остановимся на них подробнее.
1. Перед входом в церковь или в храм
— Это место молитвы, святое для каждого верующего человека. Не зря в Евангелии говорится: «Там, где двое или трое собраны во имя Мое, там и Я посреди них», — говорит наш эксперт Андрей Кутковой.
Креститься при виде храма, входя в него или покидая — это проявление уважения к дому Бога, символ того, что человек оставляет за порогом все светские мысли и полон размышлениями о Господе.
2. Во время молитвы
Православные христиане крестятся и совершают поклоны во время молитвы. Спаситель не только погиб на кресте, но и воскрес, открыв людям путь к вечной жизни, победив первородный грех человека и поправ смерть. Крестясь, христиане подтверждают веру в победу духа над материей.
3. Во время прикосновения к иконе
В храме верующий человек крестится, когда прикладывается к кресту, Библии или иконе. Это святыни. Таким образом христиане выражают веру в святость главных православных символов.
4. Перед любым трудным делом или решением
Православный христианин не начнет ни одно новое непростое дело без молитвы и осенения себя крестным знамением. Оно в горе и радости укрепляет верующего человека, дает ему надежду на удачный исход дела.
— По словам Святого Тертуллиана, нужно ограждать свое чело крестным знамением при любых действиях — ложась спать, отправляясь в путь, зажигая светильники, — объясняет Андрей Кутковой.
5. Перед трапезой и после нее
Перекрестившись, православные христиане приступают к еде, поблагодарив Господа, что он дал им пищу. После приема пищи они снова крестятся, вознося молитву за Божественную щедрость.
Вопросы и ответы
Недавно крестившихся в православии людей называют неофитами. У них, порой, возникает много вопросов, связанных с верой. Постараемся сегодня помочь разобраться в некоторых нюансах. А поможет нам в этом Андрей Кутковой, редактор издательского дома Белгородской митрополии.
Почему православные крестятся рукой справа налево, а католики слева направо?
Так сложилось исторически. Изначально, когда христиане были едины, то все крестились одинаково — справа налево. После раскола церкви на католическую и православную, католики стали креститься слева направо, таким образом решив, что их способ более правильный.
Какие еще молитвенные жесты есть в разных религиях?
У мусульман тоже существуют свои жесты. Например, они после молитвы проводят ладонями по лицу и произносят «Аллаху Акбар», что означает «Аллах велик».
Можно ли осенять крестным знамением другого человека?
— Не только можно, но и нужно. Это называется благословением. Поэтому делается с молитвой, — подчеркивает Андрей Кутковой.
Зачем кланяться после того, как перекрестился?
Кланяться — по желанию.
— Поклон воспитывает покаянное чувство. По словам святителя Игнатия (Брянчанинова), поклонением до лица земли, по объяснению отцов, изображается наше падение, а восстанием с земли — искупление, — подводит итог Андрей Кутковой.
Список источников
1. Исповедание веры. Азбука веры. Православная энциклопедия.
2. Святитель Игнатий (Брянчанинов). О молитве. Азбука веры. Православная энциклопедия.
3. Евангелие от Матфея. Гл. 18—20. Библия.