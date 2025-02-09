Как правильно кормить кошку: эксперт назвал причины нехватки витаминов

Игорь Гламаздин отметил, что при кормлении котят и кошек натуральными продуктами важно знать, где содержатся макроэлементы, чтобы грамотно составлять меню животного. К примеру, кальций содержится в костной муке, твороге и сыре. Фосфор в мясе, рыбе и яйцах. Если кошке не хватает калия, что можно кормить ее говядиной, рыбой, курицей или печенью. В морепродуктах содержится натрий и хлор, а в говядине магний.