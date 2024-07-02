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Как правильно: коНфорка или коМфорка, и откуда это слово в русском языке?

В «комфорке» нет никакого «комфорта». Разбираем одно из заимствованных слов в русском языке, которое часто пишут или произносят неправильно.

Источник: Reuters

Прародителем названия части газовой плиты называют голландское название жаровни — «komfoor». В этом варианте есть буква «м» и первоначально слово именно так перешло в русский язык, однако с течением времени буква поменялась на «н». Вариант «конфорка» — единственно правильный по мнению составителей словарей, а «комфорку» отмечают как устаревшее слово или неправильный вариант.

Откуда пошло слово «конфорка»?

Исследователь происхождения слов Макс Фасмер в своем словаре начал отчет от голландского «komfoor». Это слово, в свою очередь, имеет французские корни — претерпев изменения голланской жаровней стало слово «chaufoire» (так называли приспособление для разведения огня или кочегара), образованное от глагола «chauffer» — нагревать, греть.

Что еще называют конфоркой?

С. И. Ожегов в своем словаре называет конфоркой надставку на трубе самовара для нагревания чайника, а А. Д. Михельсон определяет ее как самоварную трубу целиком: «род низкой трубы с отверстиями по бокам, которая наставляется на самовар».