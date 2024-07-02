Как правильно: коНфорка или коМфорка, и откуда это слово в русском языке?

Прародителем названия части газовой плиты называют голландское название жаровни — «komfoor». В этом варианте есть буква «м» и первоначально слово именно так перешло в русский язык, однако с течением времени буква поменялась на «н». Вариант «конфорка» — единственно правильный по мнению составителей словарей, а «комфорку» отмечают как устаревшее слово или неправильный вариант.