Как правильно: коНфорка или коМфорка, и откуда это слово в русском языке?

Прародителем названия части газовой плиты называют голландское название жаровни — «komfoor». В этом варианте есть буква «м» и первоначально слово именно так перешло в русский язык, однако с течением времени буква поменялась на «н». Вариант «конфорка» — единственно правильный по мнению составителей словарей, а «комфорку» отмечают как устаревшее слово или неправильный вариант.
Откуда пошло слово «конфорка»?
Исследователь происхождения слов Макс Фасмер в своем словаре начал отчет от голландского «komfoor». Это слово, в свою очередь, имеет французские корни — претерпев изменения голланской жаровней стало слово «chaufoire» (так называли приспособление для разведения огня или кочегара), образованное от глагола «chauffer» — нагревать, греть.
Что еще называют конфоркой?
С. И. Ожегов в своем словаре называет конфоркой надставку на трубе самовара для нагревания чайника, а А. Д. Михельсон определяет ее как самоварную трубу целиком: «род низкой трубы с отверстиями по бокам, которая наставляется на самовар».