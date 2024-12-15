Как правильно и с пользой провести новогодние каникулы

«Здесь нет какого-то идеального или правильного способа провести эти длинные каникулы. Правильный тот, который подходит именно вам. Поэтому для начала определите, какой вид отдыха больше всего наполняет вас ресурсным состоянием», — заявила Алексеева в интервью радио Sputnik. Она добавила, что правильный отдых тот, когда человек может твердо сказать, что действительно отдохнул.