Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Как правильно и с пользой провести новогодние каникулы

Для того чтобы правильно и с пользой провести новогодние каникулы, важно для начала определиться с форматом отдыха, который лично вам подходит, и составить примерный план. Об этом сообщила клинический психолог и ОРКТ-терапевт Маргарита Алексеева.

Источник: РИА "Новости"

«Здесь нет какого-то идеального или правильного способа провести эти длинные каникулы. Правильный тот, который подходит именно вам. Поэтому для начала определите, какой вид отдыха больше всего наполняет вас ресурсным состоянием», — заявила Алексеева в интервью радио Sputnik. Она добавила, что правильный отдых тот, когда человек может твердо сказать, что действительно отдохнул.

После определения с форматом следует составить приблизительный план. Это поможет избежать хаотичных действий и обеспечит более организованный и полноценный отдых. Психолог советует не планировать каждый день до мелочей, но иметь основные направления деятельности, чтобы сохранить баланс между активностью и отдыхом.

Новогодние каникулы начнутся для россиян с 29 декабря и продлятся до 8 января. Если вы планируете взять отпуск в декабре, то лучше всего сделать это в этот период. Таким образом, вы сможете отдохнуть 11 дней и вернуться с новыми силами к работе после праздников.