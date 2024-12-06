Как правильно хранить выпечку

Если вы заморозили кекс или хлеб, и хочется сделать так, чтобы он чувствовался посвежее, сперва нужно достать его и подождать, пока он согреется до комнатной температуры — это поможет сохранить текстуру продукта. Затем кусок можно подогреть в печи — и на вкус он будет почти такой же, каким был после приготовления.