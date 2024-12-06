Как правильно хранить выпечку

На носу праздники — отличный повод напечь пирогов и собрать гостей. Но, допустим, какой-то пирог не съедят — что в таком случае нужно делать?
С гостями все понятно, их больше на пироги звать не стоит — а вот что делать с выпечкой и как ее дальше хранить, подробно рассказал гастрономический портал Food & Wine, осветив вопрос не только пирогов, но и кексов, печенья и прочих мучных изделий. Вот несколько ключевых шагов, которые помогут растянуть удовольствие от праздничной выпечки.
Все зависит от типа выпечки
Кири Палма, шеф-инструктор по выпечке Кулинарного института Америки в Нью-Йорке, объясняет, что прежде всего нужно разобраться, о какой выпечке идет речь. Например, пироги и капкейки лучше съесть в первые 2−3 дня.
Впрочем, если в продукте нет крема на молочной основе, его можно поместить в герметичный контейнер и хранить дольше даже при комнатной температуре, не опасаясь, что вкус испортится.
Печенье и брауни запросто могут лежать неделю, хотя спустя три дня вкус у них будет уже не такой выразительный. А вот круассаны и свежеиспеченный хлеб лучше съесть сразу: они не испортятся, но уже спустя сутки будут не такими вкусными.
Можно ли хранить выпечку в холодильнике?
Если в тесте или креме используются молочные продукты, их точно лучше держать в холодильнике. Это касается и всех кремов на масляной, творожной и сырной основе. Герметичный контейнер в холодильнике наверняка убережет от пищевого отравления — а вот при комнатной температуре в еде могут размножиться болезнетворные бактерии. Впрочем, чтобы сохранить изначальный вкус, повара все равно рекомендуют есть такую выпечку при комнатной температуре.
А в морозилке?
Ор Амсалам, основатель пекарни Lodge Bread, уверен, что заморозка помогает сохранить свежесть выпечки на долгое время — но замораживать продукты нужно определенным образом.
Например, выпечку лучше вначале нарезать, и только потом замораживать — так вы будете доставать лишь нужный кусочек, и не придется каждый раз размораживать хлеб или кекс целиком.
Кроме того, эксперты советуют класть каждый кусок или порцию в отдельную упаковку: к примеру, обернутое в бумагу печенье, сложенное в герметичный контейнер, запросто можно хранить в морозилке до трех месяцев. То же касается и почти любой другой выпечки, кроме кремовых пирогов — у них текстура от замораживания портится.
Можно ли хранить выпечку без упаковки?
При постоянном контакте с воздухом и влагой любая выпечка быстро черствеет или плесневеет — в зависимости от влажности и состава воздуха в помещении. Чтобы точно не потерять продукт, лучше держать его в герметичной упаковке.
Впрочем, для долгого хранения пластик — не лучший выбор: он не пропускает влагу и не позволяет воздуху дышать. В результате выпечка может размокнуть (или, в худшем случае, снова заплесневеть).
Эксперты также не советуют оборачивать выпечку в ткани или полотенца: в них наверняка содержатся нежелательные бактерии, которые не лучшим образом повлияют на еду.
Как «оживить» выпечку?
Если вы заморозили кекс или хлеб, и хочется сделать так, чтобы он чувствовался посвежее, сперва нужно достать его и подождать, пока он согреется до комнатной температуры — это поможет сохранить текстуру продукта. Затем кусок можно подогреть в печи — и на вкус он будет почти такой же, каким был после приготовления.
С печеньем эксперты советуют поступать еще проще: не печь все сразу, а поделить тесто на порции и заморозить. Потом можно размораживать тесто при комнатной температуре и печь нужное количество каждый раз — так оно всегда будет свежим.
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