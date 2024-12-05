Как правильно ходить

Елена окончила Школу-студию МХАТ, а затем выучилась на психолога и специалиста по телесно-ориентированным практикам. Читателям «АиФ» она рассказывает о науке владения телом.
— Люди ходят в фитнес-залы, но плохо знают, как устроено тело. А ведь когда познаёшь свои мышцы, кости, связки, кровеносную систему, то больше погружаешься в тело и даже можешь лечить себя.
Попробуйте пошевелить шеей, нащупайте, как она наклоняется и растягивается, как мышца крепится к затылку. Поглаживая её, делая мягкие движения, можно снять напряжение. Тогда и гулять будете с наслаждением — увидите красоту, услышите птиц. А если при ходьбе ваша голова чуть впереди, как у голубя, могут возникнуть головные боли и перенапряжение в пояснице.
Идёте на работу или с работы — обратите внимание, на какую часть стопы переносите вес. Больше — на пятку или на пальцы? На внутреннюю сторону или на внешнюю?
А как стоите? Если упор на правую стопу, подключайте левую. В стопах огромное количество нервных окончаний.
По китайской медицине, если ставить иголочки на стопу, можно многое поправить. И на ладони, и на стопы идут проекции со всех органов.
Но стопы важнее. Они ведь всю жизнь носят наше прекрасное тело. Вот и уделите им внимание. Чтобы они стали счастливыми. И мы вместе с ними. Тогда и бороться со стрессом не будет нужды.