Как правильно ходить

Попробуйте пошевелить шеей, нащупайте, как она наклоняется и растягивается, как мышца крепится к затылку. Поглаживая её, делая мягкие движения, можно снять напряжение. Тогда и гулять будете с наслаждением — увидите красоту, услышите птиц. А если при ходьбе ваша голова чуть впереди, как у голубя, могут возникнуть головные боли и перенапряжение в пояснице.