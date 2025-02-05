Как правильно говорить с начальством о повышении, если вы работаете на удаленке

Разговор о повышении всегда непростой, а тем более, когда ты — удаленный сотрудник. К сожалению, у многих работодателей складывается стереотип, что «удаленщики» работают меньше, отвлекаются на личные дела, а часто вообще непонятно чем занимаются в течение дня. Об этом рассказывает руководитель практики «Финансы и инвестиции» рекрутинговой компании Cornerstone Ольга Петровская.