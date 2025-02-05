Как правильно говорить с начальством о повышении, если вы работаете на удаленке

«Если сотрудник в офисе на виду — тут вроде бы все очевидно: сидит, смотрит в монитор, работает. Хотя очень часто бывает наоборот: в офисе сотрудники отвлекаются на нерабочие задачи, а удаленщики как раз работают по 10−12 часов, пытаясь уложиться в дедлайны и решить поставленные задачи», — отмечает эксперт.
Но даже если сопоставить задачи, временные рамки и результат, работодатель все равно не спокоен — отсюда дополнительные варианты контроля, специальные программы, которые отслеживают активность работника, его физическое присутствие за монитором и так далее.
Аргументы решают все
Прежде всего, стоит аргументированно доказать, что удаленный формат никак не отражается на качестве работы, рабочем процессе и результатах. И вместо 8 часов вы по факту работаете больше. И успеваете больше. То есть работаете не на одну, а как минимум на полторы ставки.
Причем многие удаленщики осознанно выбирают такой формат дополнительной нагрузки, ведь «задерживаться» дома комфортнее, чем в офисе, а потом еще и тратить час-два на дорогу. То есть, в этом случае сотрудник более лоялен к переработкам.
По словам Ольги Петровской, важно правильно объяснить это работодателю, приводя конкретные примеры со сроками и результатами работы.
Справедливо, что такая экономия позволит увеличить фонд оплаты труда (ФОТ).
«Кстати, сотрудники, работающие на удаленке, меньше берут больничные в сезон простуд, так как количество контактов снижено, человек меньше времени проводит в местах повышенного скопления людей. И это тоже экономически выгодно работодателю», — замечает специалист.
Из минусов: удаленщикам часто бывает сложнее подниматься по карьерной лестнице, так как на виду у руководства все равно остаются те, кто физически присутствует в офисе. Поэтому очень важно «оставаться на виду» — активно коммуницировать, принимать участие в различных инициативах, проявлять активность на онлайн встречах.
Можно стать незаменимым сотрудником, носителем какой-то уникальной экспертизы, важной для компании.
«Но, конечно, главные и основные аргументы в пользу повышения — это качество и результаты работы. Их и продемонстрируйте, когда завяжете разговор о повышении», — заключила Ольга Петровская.