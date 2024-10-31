И дальше люди едят, как получится: разводят васаби в соусе, укладывают туда роллы, они размокают и падают с палочек. На роллы выкладывают имбирь, иногда еще и васаби. И в результате мы съедаем: рис, водоросли нори, начинку ролла из рыбы, мягкого сыра, авокадо, огурца и так далее, все это заливая соевым соусом, острым васаби да еще вместе с имбирем. Что-то тут неправильно, ведь за этим обилием вкусов теряется даже вкус рыбы, которая находится в ролле. Как правильно есть роллы?