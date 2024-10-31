В обычную подачу роллов входят соевый соус, маринованный имбирь и немного васаби. Чаще всего соус наливают в небольшую специальную пиалу-соусницу, рядом с роллами кладут горкой тонко нарезанный имбирь и каплю зеленого васаби. В качестве столовых приборов — палочки.
И дальше люди едят, как получится: разводят васаби в соусе, укладывают туда роллы, они размокают и падают с палочек. На роллы выкладывают имбирь, иногда еще и васаби. И в результате мы съедаем: рис, водоросли нори, начинку ролла из рыбы, мягкого сыра, авокадо, огурца и так далее, все это заливая соевым соусом, острым васаби да еще вместе с имбирем. Что-то тут неправильно, ведь за этим обилием вкусов теряется даже вкус рыбы, которая находится в ролле. Как правильно есть роллы?
Отвечает Анатолий Сон, шеф-повар ресторана MOMO:
В идеале ролл должен быть сбалансирован по вкусу, так что к нему не нужно никаких дополнений. Японцы наслаждаются вкусом блюд и не любят забивать чистый вкус острыми и солеными соусами.
Лепестки маринованного имбиря подаются с роллами, чтобы освежить рецепторы. Их нужно съедать между роллами, а не вместе с ними.
Соевый соус не обязательно использовать, но если вы его очень любите, то нужно обмакнуть краешек ролла в него, совсем чуть-чуть. Вы усилите соленый вкус блюда, а ролл не будет разваливаться, когда вы берете его палочками. И все будет аккуратно и красиво.
Васаби должен выступать в роллах как усилитель вкуса, часто его добавляют в сами роллы, а пасту, которая есть рядом, можно добавить к роллу, но в очень маленьких количествах. Как я уже сказал, хорошо приготовленный ролл должен быть сбалансирован по вкусу и этим вкусом нужно наслаждаться.
Конечно, мы говорим о традициях, а не о жестких правилах. Каждый ест роллы так, как ему нравится, опирается на свой личный вкус.