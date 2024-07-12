Как правильно держать смартфон, чтобы избежать проблем со здоровьем

Невозможно представить современную жизнь без смартфонов. Считается, что в среднем россияне проводят около четырех с половиной часов в день «наедине» с устройством. Чтобы минимизировать вред, который может нанести телефон здоровью глаз, мозга и рук, нужно правильно его держать. О том как это сделать, рассказали эксперты.