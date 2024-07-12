Как правильно держать смартфон, чтобы избежать проблем со здоровьем

Невозможно представить современную жизнь без смартфонов. Считается, что в среднем россияне проводят около четырех с половиной часов в день «наедине» с устройством. Чтобы минимизировать вред, который может нанести телефон здоровью глаз, мозга и рук, нужно правильно его держать. О том как это сделать, рассказали эксперты.
Совет 1: расслабьте кисть
Держите телефон в расслабленном запястье, оставляя его прямым или слегка согнутым. Плотный «захват» устройства создает дополнительную нагрузку на тело. Также стоит убедиться, что телефон не слишком велик для вашей руки, а весь вес телефона не приходится на одно место, например, на один палец.
Важно: неправильное и слишком частое использование смартфона или планшета может привести к таким проблемам, как артрит большого пальца и тендинит (воспаление и дистрофия ткани сухожилия).
Совет 2: держите экран подальше от глаз
Длительное использование смартфона может привести к переутомлению глаз. Чтобы этого избежать, необходимо делать перерывы, а также держать устройство на расстоянии не менее 30 см.
Важно: некоторые офтальмологи считают, что чрезмерное использование телефонов может привести к серьезным проблемам со зрением, в особенности — у молодых пользователей.
Совет 3: снизьте яркость и держите смартфон на уровне глаз
Регулярное использование смартфона ухудшает работоспособность мозга и провоцирует головные боли из-за недостаточной подвижности, положения шеи, чувствительности к свету и уменьшения частоты моргания.
Для минимизации последствий стоит периодически делать перерывы, понизить яркость экрана и держать телефон на уровне глаз, чтобы не напрягать шею. Помимо этого, специалисты по изучению работы мозга рекомендуют не использовать смартфон по крайней мере за час до отхода ко сну.
Чтобы полностью избавиться от негативных последствий — откажитесь от телефона. Психиатр Виктор Рудов утверждает, что хотя бы недельное «отречение» кардинально все изменит.
Кристина Корчанова