Как правильно чистить противень

Каждый, кто любит готовить, знает: нет ничего проще, чем сложить продукты на противень и запечь их в духовке: мясо, рыбу, овощи, кексы, печенье или что-то сложнее.
Проблемы начинаются потом — когда еда съедена, нужно заняться уборкой, и прежде всего отмыть этот огромный противень. Частично вопрос решается использованием бумаги для выпечки или фольги, но все равно жир, соус и другие детали блюд проливаются на противень, пригорают к нему и остаются там надолго.
Подгоревшие частички еды создают лишний запах гари в духовке, портят вкус блюд и вообще это негигиенично — поэтому лучше не усугублять ситуацию, а вовремя чистить противень, чтобы он всегда радовал вас блеском.
Первое правило — мыть сразу. Противень такой большой и громоздкий, в посудомойку он не влезает, а если вы моете посуду вручную, скорее всего до него руки дойдут последним, и всегда есть соблазн убрать его и оставить на попозже. Этого делать не стоит. В остальном же, как поступать с противнем, рассказало издание CNN — предлагаем посмотреть их советы.
Чем чистить?
Средство должно хорошо отмывать жир, легко смываться и не повреждать поверхность противня. Вот что пригодится:
- неабразивная, то есть мягкая губка или тряпка для мытья посуды: если не оставлять противень на потом, она запросто поможет очистить все пятна;
- пищевая сода и уксус: натуральная химия, которая может справиться с жирными пятнами;
- средство для мытья посуды — главное, чтобы оно хорошо справлялось с жиром;
- чистящий порошок — для застарелых пятен или даже ржавчины, если вы совсем запустили свой противень;
- бумажные салфетки — потому что иногда проще выбросить салфетку с впитавшейся грязью, чем отмывать губку;
- мягкую щетку — чтобы отчистить засохшие пятна, не повреждая противень;
- пластиковый скребок на случай, если все совсем плохо.
Какие бывают противни?
Чтобы правильно подобрать средство, нужно понять, какой у вас противень, и что ему лучше поможет. Итак:
- Керамический, стальной или эмалированный противень: для сложных въевшихся загрязнений лучше купить специальное средство-антижир, а для легких случаев достаточно просто помыть его губкой и средством для посуды.
- Если специального средства нет, издание советует сделать так: положить несколько бумажных салфеток прямо на грязь, замочить противень в небольшом количестве мыльной воды и подождать час: салфетки впитают в себя жир и отмыть противень будет легче.
- Алюминиевый или стеклянный: порошок или антижир для сильных загрязнений (главное уточнить, что средство безопасно для алюминиевых поверхностей), а легкий налет лучше удалить, смешав соду с уксусом прямо на противне и оставив вещества реагировать друг на друга на 10−15 минут
Чего не следует делать:
- Оставлять противень надолго — чем дольше он стоит, тем сильнее въедается грязь, и тем больше соблазн отложить его мытье еще ненадолго;
- Замачивать очень надолго: противень может выцвести или заржаветь;
- Ставить противень в посудомойку — даже если речь идет о небольшой емкости, которая влезет в посудомойку, от температуры противень может испортиться или даже деформироваться.
- чистить столовыми приборами или металлической губкой: обычно у противней есть антипригарное покрытие, поэтому желательно вообще не подносить к ним металлические предметы, и пользоваться деревянной или силиконовой лопаткой.
После мытья противни следует вытирать насухо, чтобы избежать ржавчины, и складывать аккуратно, чтобы не поцарапать. Если бережно обращаться со своим противнем, он прослужит вам много лет и не раз порадует вкусной едой.
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