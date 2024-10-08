Как правильно чистить противень

Первое правило — мыть сразу. Противень такой большой и громоздкий, в посудомойку он не влезает, а если вы моете посуду вручную, скорее всего до него руки дойдут последним, и всегда есть соблазн убрать его и оставить на попозже. Этого делать не стоит. В остальном же, как поступать с противнем, рассказало издание CNN — предлагаем посмотреть их советы.