Как правильно — аллюминий или алюминий

Путаница в буквах названия данного металла возникла из-за различий в его написании и произношении на разных языках. Так, в американском английском, например, используется вариант «aluminum», — он закрепился в США и Канаде. В то время как в Великобритании, Австралии и других странах используется отличная от первой форма — «aluminium».