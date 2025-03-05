Как правильно — аллюминий или алюминий

Споры о том, как правильно писать и произносить название этого легкого и прочного металла — «аллюминий» или «алюминий», — возникают довольно часто. Aif.ru выяснил, какой из этих вариантов правильный, откуда взялась путаница и почему в русском языке закрепился именно один вариант.
Аллюминий или алюминий — как правильно?
Алюминий — это легкий пластичный белый металл, который относится к III группе периодической системы Дмитрия Менделеева и обозначается символом Al. Сегодня он активно применяется в авиастроении, а также автомобильной и пищевой промышленности.
Металл был открыт еще в начале XIX века: впервые его получил датский физик Ханс Эрстед в 1825 году, который восстановил хлорид этого элемента амальгамой калия при нагревании и выделил металл.
Его название происходит от латинского слова «alumen», что означает «квасцы», — известные еще с древности соединения, содержащие алюминий. В 1808 году название для этого металла предложил английский химик Гемфри Дэви. Именно этот вариант — «aluminium» (алюминиум) — стал стандартным в британском, английском и многих других языках, включая и русский.
Путаница в буквах названия данного металла возникла из-за различий в его написании и произношении на разных языках. Так, в американском английском, например, используется вариант «aluminum», — он закрепился в США и Канаде. В то время как в Великобритании, Австралии и других странах используется отличная от первой форма — «aluminium».
В русский язык название металла пришло через европейские языки, где чаще использовался вариант «aluminium». Однако из-за особенностей произношения и адаптации в русском языке закрепилось единственно верное написание — «алюминий», с одной «л».