Как позвонить человеку, если он тебя заблокировал

Нет, не нужно. Блокировка номера работает на основе распознавания номера звонящего, то есть для обхода черного списка нужно сделать так, чтобы его нельзя было определить. Услугу «антиопределитель номера» раньше можно было подключить только в салонах связи или платно, теперь она включена в инструментарий многих смартфонов.