Как позвонить человеку, если он тебя заблокировал

В «черный список» на смартфонах все чаще отправляются подозрительные номера, с которых предлагают взять кредит, выгодно что-то купить или сообщают о подозрительных операциях. Любой современный смартфон имеет встроенную функцию блокировки, и перестать получать нежелательные звонки можно в два клика. Однако в блок можно попасть и случайно. Секретами для заблокированных абонентов с агентством «Прайм» поделился специалист по информационной безопасности Юрий Бастрыкин.
Как узнать, что номер внесли в черный список?
Слишком короткие или слишком быстрые гудки, постоянные сообщения «Абонент занят» или «Аппарат вне зоны действия сети» — все это свидетельствует о блокировке номера. Об этом агентству «Прайм» ранее рассказывал эксперт по кибераналитике Александр Новиков.
По словам эксперта, самый верный способ проверить — позвонить человеку с другого номера. Понять, что абонент в черном списке, можно и по статусу СМС-сообщений: они будут отправляться, но не будут доставлены. В некоторых телефонах рядом с сообщением появляется соответствующий значок, например, восклицательный знак.
Нужно ли скачивать специальные приложения для обхода блокировки звонков?
Нет, не нужно. Блокировка номера работает на основе распознавания номера звонящего, то есть для обхода черного списка нужно сделать так, чтобы его нельзя было определить. Услугу «антиопределитель номера» раньше можно было подключить только в салонах связи или платно, теперь она включена в инструментарий многих смартфонов.
Эксперт рассказал, что на операционной системе iOS, это можно сделать в настройках, выбрав раздел «Телефон» и отключить опцию «Показ номера». Для Android антиопределитель можно включить, отключив сервис «Определение номера».
Можно ли позвонить абоненту, который занес номер в черный список, через мессенджеры?
Бастрыкин утверждает, что это возможно. Однако ранее Новиков рассказывал изданию, что это получится только в Telegram: в WhatsApp можно только отправить сообщение, которое будет доставлено, а при использовании Viber звонок оборвется, но заблокировавший абонент получит сообщение о попытке звонка.
Источники: https://1prime.ru/