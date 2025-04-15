Как пожарить шашлык и не получить штраф

21% опрошенных россиян собираются провести майские праздники на даче, еще 18% будут жарить шашлыки, сообщают «Известия». При этом траты на жарку мяса растут. «Чек индекс» выяснил, что в марте 2025 года стоимость приготовления выросла по сравнению с прошлым годом на 12%. Повысились цены на готовое мясо, шампуры, мангал, древесный уголь и жидкость для розжига.
— Средний чек на «шашлычный набор», состоящий из указанных выше товаров, — 3274 рубля, на 12% выше прошлогоднего показателя за тот же период. Общий объем штучных продаж комплекта товаров за исследуемый период оказался выше уровня прошлого года на 24%, — говорится в итогах исследования.
Траты на шашлыки могут вырасти, в том числе и из-за штрафа, если жарить в местах, где этого делать нельзя. Эксперт в области ЖКХ Дмитрий Бондарь рассказал ВФокусе Mail, что приготовление мяса может перерасти в уголовное дело. Например, в многоквартирных домах разводить огонь на балконах и лоджиях строго запрещено. Если приедут пожарные, то можно получить штраф до 15 тысяч рублей. В случае возникновения пожара ответственность будет строже.
— Если кто-то пострадает — это может стать основанием для возбуждения дела. Или если возникнет угроза жизни людей — например, огонь перекинется на другие квартиры и людям придется эвакуироваться, — объяснил Бондарь.
Если же шашлык жарить на своем участке, то тоже необходимо соблюдать ряд правил. Собеседник ВФокусе Mail назвал их.
— Если у вас свой дом или дача — следите, чтобы мангал стоял не ближе 5 метров к зданиям и сооружениям. Вокруг него нужно убрать горючие материалы в радиусе двух метров. После окончания приготовления угли следует залить водой или засыпать песком, чтобы исключить тление, — рассказал Бондарь.
В случае, когда такой возможности нет, эксперт советует отправиться на природу или искать специально оборудованные места.