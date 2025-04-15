Как пожарить шашлык и не получить штраф

Траты на шашлыки могут вырасти, в том числе и из-за штрафа, если жарить в местах, где этого делать нельзя. Эксперт в области ЖКХ Дмитрий Бондарь рассказал ВФокусе Mail, что приготовление мяса может перерасти в уголовное дело. Например, в многоквартирных домах разводить огонь на балконах и лоджиях строго запрещено. Если приедут пожарные, то можно получить штраф до 15 тысяч рублей. В случае возникновения пожара ответственность будет строже.