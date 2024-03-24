Как пожаловаться на судебных приставов через Госуслуги?

— Для оформления жалобы необходимы два важных условия: стабильно работающий Интернет и учетная запись на портале «Госуслуги». Необходимо зайти на этот сайт в раздел обращений в Федеральную службу судебных приставов, ввести номер своего исполнительного производства, по которому составляется жалоба, а далее действовать согласно подсказкам на сайте. Подать заявление через Госуслуги может как взыскатель, так и должник либо же их представители по доверенности.
«Исходя из моей практики, это самый быстрый, простой и эффективный способ получить результат. Потому что жалобы через Госуслуги лучше контролируются вышестоящими инстанциями, и ответы обычно приходят быстрее, — добавляет адвокат. — Надо понимать, что у судебных приставов в производстве материалов всегда больше, чем он физически может обработать. Поэтому быстрее делают те дела, на которые чаще жалуются. Но справедливости ради нужно отметить, что в последние годы служба судебных приставов стала работать значительно лучше».
Жаловаться на бездействие сразу после того, как появился исполнительный лист, не всегда целесообразно. Если, например, нужно взыскать деньги с соседа-алкоголика, то очевидно, что сразу это сделать не получится. Возможно, стоит подождать пару месяцев: за это время у человека могут появиться деньги — пенсионные выплаты, зарплата или что-то еще. А если долг взыскивается с крупного банка, то логично предположить, что деньги у него точно найдутся. Поэтому если никакого исполнения не происходит, задавать вопросы о действиях приставов можно уже через неделю-другую.
Срок добровольного исполнения постановления судебного пристава составляет 5 дней.