Как пожаловаться на судебных приставов через Госуслуги?

Жаловаться на бездействие сразу после того, как появился исполнительный лист, не всегда целесообразно. Если, например, нужно взыскать деньги с соседа-алкоголика, то очевидно, что сразу это сделать не получится. Возможно, стоит подождать пару месяцев: за это время у человека могут появиться деньги — пенсионные выплаты, зарплата или что-то еще. А если долг взыскивается с крупного банка, то логично предположить, что деньги у него точно найдутся. Поэтому если никакого исполнения не происходит, задавать вопросы о действиях приставов можно уже через неделю-другую.