Как появился СССР: правдивая история великой державы

Мы живем в довольно странном и неспокойном мире, где границы сдвигаются, идентичности пересматриваются, а споры о праве на самоопределение снова становятся острыми. В этом контексте история образования СССР — не только архивная справка, но и повод задуматься, как рождаются большие объединения и чем они расплачиваются за устойчивость. Если мы хотим учиться на ошибках, а не повторять их, стоит начать с понимания того, как в прошлом формировалась идея общего будущего — и почему она оказалась такой трудной.