Как повысить стрессоустойчивость и не выгореть на работе

Многие хоть раз в жизни сталкивались с ситуацией, когда череда стрессов приводит к усталости, от которой не спасают ни сон, ни отдых. В таких случаях у человека зачастую появляется страх перед новым днём и трудовыми задачами, идти на работу не хочется, пропадает интерес к когда-то любимому делу.
По мнению специалистов, причины выгорания часто связаны с высокими рабочими нагрузками и неблагоприятным психологическим климатом в коллективе.
«Когда мы получаем раздражитель, стрессовый фактор, у нас запускается симпато-адреналиновая система, вырабатываются гормоны, которые при длительном воздействии наносят губительный эффект всему организму. Если своевременно, осознанно мы не отследим, что сейчас происходит, не проработаем за счёт специальных методов эту ситуацию, то мы можем довести себя до эмоционального и профессионального выгорания», — говорит заместитель главврача ОКВД № 3 Челябинска, врач-психиатр и клинический психолог Дарья Лошкина.
По её словам, сильнее всего эмоциональному стрессу подвергаются представители специальностей, предполагающих постоянное общение с людьми: учителя, медработники, сотрудники социальных служб и финансовых организаций. В группе риска — трудоголики, руководители, а также интроверты, которым контакт с другими людьми даётся непросто.
Как защитить себя при работе с конфликтным человеком?
Специалисты советуют несколько методов:
- Выстройте стену: при общении с неприятным собеседником мысленно отделите себя от него прозрачной стеной.
- Аквариум: представьте, что ваш собеседник находится в большом аквариуме, и вода, которая его окружает, поглощает все его оскорбительные слова и весь негатив.
- Вентилятор: между вами и вашим оппонентом стоит мощный вентилятор, «сдувающий» все обвинения и оскорбления собеседника обратно, до вас они не долетают.
- Рассмотрите оппонента: негативные слова неприятного собеседника воздействуют на слух, зафиксируйте внимание на зрительном восприятии «обидчика».
- Визуализируйте противника: представьте раздражающего вас человека в какой-нибудь совершенно другой ситуации, желательно смешной и нелепой.
Как восстановиться после стрессовой ситуации?
По мнению психолога, положительно скажется на состоянии использование определённых техник:
- Причешитесь. Расчёсывание волос в течение 10−15 минут помогает разогнать кровь и расслабить мышцы.
- Съешьте мороженое. Вкусная еда — эффективный антистрессовый допинг, съешьте мороженое, банан или жареную рыбу. Эти продукты действуют как антидепрессанты.
- Сделайте себе массаж. Чтобы сохранить энергию, массируйте по 30 секунд точки, находящиеся под носом, между бровями, под нижней губой и в центре ладони.
- Потрите ладони друг от друга, пока они не станут горячими. Также полезно растереть уши, это поможет взбодриться и сосредоточиться на работе.
- Выпейте чаю с гибискусом: каркаде помогает снять стресс, избавиться от чувства тревоги и при этом не делает человека вялым.
Эксперты отмечают, что, если простые методы не добавляют энергии, а самостоятельно справиться с тревогой и усталостью не получается, не стоит бояться обратиться за помощью к специалистам.