Как повысить стрессоустойчивость и не выгореть на работе

«Когда мы получаем раздражитель, стрессовый фактор, у нас запускается симпато-адреналиновая система, вырабатываются гормоны, которые при длительном воздействии наносят губительный эффект всему организму. Если своевременно, осознанно мы не отследим, что сейчас происходит, не проработаем за счёт специальных методов эту ситуацию, то мы можем довести себя до эмоционального и профессионального выгорания», — говорит заместитель главврача ОКВД № 3 Челябинска, врач-психиатр и клинический психолог Дарья Лошкина.