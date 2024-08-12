Как повысить работоспособность на удаленке

Споры о влиянии удаленки на производительность сотрудников продолжаются до сих пор. Но мало кто обращает внимание на важность обустройства домашнего офиса и создания в нем рабочего климата. Соответствующее исследование опубликовал научный журнал PLOS ONE.
Как можно повысить свою эффективность на удаленке?
Ученые опросили 1000 голландцев, регулярно работающих удаленно. Анализ данных показал, что те, кто был удовлетворен обстановкой своего дома, работали лучше и реже страдали от профессионального выгорания.
«В исследовании изучается взаимосвязь между средой домашнего офиса, условиями окружающей среды, а также показателями удовлетворенности работой, производительностью и склонности к выгоранию», — отмечают авторы работы.
По мнению специалистов, на удаленке сложнее следить за оптимизацией рабочего процесса. Ведь в офисе многие вопросы решались сами собой (организация рабочего места, отдельный кабинет
- качеству воздуха — в плохо проветриваемых (вентилируемых) помещениях чаще болит голова и снижается умственная активность;
- установлению комфортной температуры — в офисе это сделать сложнее, потому что кому-то холодно, а кому-то жарко;
- освещению — предпочтение лучше отдавать естественному освещению, но при необходимости источник света (настольная лампа, верхний свет) всегда должен быть под рукой;
- шуму — уровень шума во время работы должен быть низкий, поэтому лучше всего работать в комнате с дверью;
- организации рабочего места — должны устраивать стол и стул (желательно подобрать эргономичный), за которыми вы работаете, компьютер с комфортной для глаз яркостью, а также скорость Wi-Fi.
«Наиболее надежными предикторами (прогностический параметр, фактор — прим. ред.) склонности к выгоранию являются удовлетворенность от рабочего стола, стула и Wi-Fi (оборудование для домашнего офиса), а также удовлетворенность от воздуха и шума (внутренняя среда домашнего офиса)», — сказано в исследовании.
Кто чаще всего соглашается работать из дома — молодежь или старшее поколение?
Ученые рассказали, что еще в начале пандемии COVID-19 молодежь охотнее шла работать на удаленку, чем более старшие коллеги. Однако вскоре они обнаружили разницу между продуктивностью 20-летних и 40-летних.
Также исследователи установили, что женщины более эффективны на удаленке, но при этом присутствие детей снижает производительность труда и увеличивает показатели выгорания. Наличие партнера повышает продуктивность, но только тогда, когда его нет рядом в рабочее время. Взрослые сотрудники также демонстрируют низкие показатели выгорания, нежели молодежь. При этом ученые отмечают, что при работе из дома у сотрудников нарушается баланс между работой и личной жизнью, так как им сложнее, чем коллегам в офисе, оторваться от дел.
Источник: https://journals.plos.org