Как повысить работоспособность на удаленке

Также исследователи установили, что женщины более эффективны на удаленке, но при этом присутствие детей снижает производительность труда и увеличивает показатели выгорания. Наличие партнера повышает продуктивность, но только тогда, когда его нет рядом в рабочее время. Взрослые сотрудники также демонстрируют низкие показатели выгорания, нежели молодежь. При этом ученые отмечают, что при работе из дома у сотрудников нарушается баланс между работой и личной жизнью, так как им сложнее, чем коллегам в офисе, оторваться от дел.