Как повысить гемоглобин в крови: продукты питания, которые помогут это сделать, и советы врача

Гемоглобин — это сложный белок, который содержится в эритроцитах (красных кровяных клетках). Он отвечает за транспортировку кислорода от легких к тканям и органам, а также за перенос углекислого газа обратно в легкие для выведения из организма. Нормальный уровень гемоглобина в крови важен для поддержания жизнедеятельности и правильной работы всех систем организма. Какие симптомы говорят о дефиците гемоглобина, как повысить его уровень и в каких случаях нужно обращаться к врачу — в материале «Газеты.Ru».