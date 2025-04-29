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Эксперт: как повлияет перемирие на позиции российских войск

Военный эксперт Александр Матюшин рассказал ВФокусе Mail, что дает российским войскам объявленное перемирие и когда ждать следующее.

Даниил Черных
Автор ВФокусе Mail
Источник: РИА "Новости"

Президент России Владимир Путин объявил о новом перемирии в зоне проведения специальной военной операции. Оно будет приурочено к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

— С нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая российская сторона объявляет перемирие. На этот период останавливаются все боевые действия. Россия считает, что украинская сторона должна последовать этому примеру, — говорится в заявлении.

Так называемый президент Украины ответил на призыв российского лидера приостановить боевые действия. Владимир Зеленский затребовал полного прекращения огня минимум на 30 дней. Глава его МИД Андрей Сибига предложил не ждать 8 мая, а прекратить боевые действия прямо сейчас. Пресс-секретарь президента США Кэролайн Ливитт заявила, что Дональд Трамп настаивает не на временном прекращении огня, а на полном.

В прошлый раз перемирие было объявлено на пасхальные праздники. По данным Министерства обороны Российской Федерации, ВСУ нарушили его 4900 раз. Как и в прошлый раз, российским войскам разрешено отвечать на удары с украинской стороны.

— После объявленного в апреле перемирия я переживал, что будет ситуация как с Минскими соглашениями. Нет, не повторилась. Наоборот, наши войска могли полноценно отвечать. В эти три дня будет точно так же, — поделился своим мнением с ВФокусе Mail военный эксперт, офицер НМ ДНР в запасе Александр Матюшин.

Он объяснил, что за время перемирия у российских военнослужащих будет время укрепить свои позиции и отдохнуть, наступательные действия вестись не будут. В прошлый раз наши солдаты смогли достать тела погибших воинов на тех участках фронта, где действительно соблюдался режим тишины.

— Не стоит забывать, что мы смогли привезти в прифронтовые поселки, где еще остались мирные жители, воду и продукты, — отметил собеседник ВФокусе Mail.

Эксперт считает, что подобные события будут и в эти три дня. Следующее перемирие, по мнению Матюшина, будет объявлено на 8 июня, когда православные верующие празднуют Святую Троицу.