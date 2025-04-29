Эксперт: как повлияет перемирие на позиции российских войск

— После объявленного в апреле перемирия я переживал, что будет ситуация как с Минскими соглашениями. Нет, не повторилась. Наоборот, наши войска могли полноценно отвечать. В эти три дня будет точно так же, — поделился своим мнением с ВФокусе Mail военный эксперт, офицер НМ ДНР в запасе Александр Матюшин.