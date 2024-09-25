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Как поступить на «цифровую кафедру» и кого туда принимают

«Цифровые кафедры» представляют собой программы профессиональной переподготовки. Они прописаны федеральным проектом «Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли». Поступить на такие «кафедры» могут и студенты IT-специальностей, и все остальные.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
Источник: пресс-служба Московского городского педагогического университета

Эти программы позволяют получить дополнительную профессию, связанную с ИТ. Заявки на поступление принимают до 30 сентября.

Кого принимают

Как рассказывает «Объясняем. РФ», в этом учебном году открыто более 174,5 тысячи мест в 106 вузах. Поступить могут студенты: 2−4-го курсов бакалавриата; 2−5-го курсов специалитета; магистратуры не ИТ-профиля и ординатуры.

Чему учат

На таких «кафедрах» изучают языки программирования, основы информационной безопасности, новые информационные технологии, в том числе учатся работать с искусственным интеллектом.

Какие направления могут быть

Здесь есть множество вариантов. Например, VR-технологии в здравоохранении, цифровое моделирование энергетических систем, умные технологии в машиностроении, анализ данных в финансово-экономической сфере, роботизированные системы в сельском хозяйстве.

Как учат

В среднем курсы длятся 10 месяцев. Большая часть времени, 60%, уходит у студентов на практику. При этом обязательна стажировка, которая они проходят в ИТ-компаниях. После окончания учебы ребята получают дипломы о профпереподготовке.

Кто учит

На «цифровых кафедрах» преподают практикующие специалисты из «Ростелекома», «Сбербанка», «Яндекса», ВКонтакте, «Росатома», РЖД и других крупных компаний.

Как поступить

Чтобы поступить на такие программы, нужно подать заявку в своем вузе. Обычно вся нужная информация есть на сайте университета и в деканате.

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