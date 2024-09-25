Как поступить на «цифровую кафедру» и кого туда принимают

Эти программы позволяют получить дополнительную профессию, связанную с ИТ. Заявки на поступление принимают до 30 сентября.
Кого принимают
Как рассказывает «Объясняем. РФ», в этом учебном году открыто более 174,5 тысячи мест в 106 вузах. Поступить могут студенты: 2−4-го курсов бакалавриата; 2−5-го курсов специалитета; магистратуры не ИТ-профиля и ординатуры.
Чему учат
На таких «кафедрах» изучают языки программирования, основы информационной безопасности, новые информационные технологии, в том числе учатся работать с искусственным интеллектом.
Какие направления могут быть
Здесь есть множество вариантов. Например, VR-технологии в здравоохранении, цифровое моделирование энергетических систем, умные технологии в машиностроении, анализ данных в финансово-экономической сфере, роботизированные системы в сельском хозяйстве.
Как учат
В среднем курсы длятся 10 месяцев. Большая часть времени, 60%, уходит у студентов на практику. При этом обязательна стажировка, которая они проходят в ИТ-компаниях. После окончания учебы ребята получают дипломы о профпереподготовке.
Кто учит
Как поступить
Чтобы поступить на такие программы, нужно подать заявку в своем вузе. Обычно вся нужная информация есть на сайте университета и в деканате.
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