Как поступать в вуз? Педагоги оценили, что лучше: ЕГЭ или обычные экзамены

С приближением школьных экзаменов в Госдуме традиционно возобновилась дискуссия об организации ЕГЭ и приема в вузы. Одна из последних инициатив — предоставить выпускникам выбор: сдавать традиционные вступительные экзамены или ЕГЭ при приеме в университеты. При этом предлагается обязательно оставить ЕГЭ тем школьникам из регионов, которые очень хотят поступить в столичные вузы, так как ЕГЭ облегчает им эту задачу. По мнению автора инициативы, зампреда комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олега Смолина, ЕГЭ — это формальная проверка знаний выпускников, которая меньше всего подходит для гуманитарных предметов.
Ранее предлагалось и вовсе сделать ЕГЭ добровольным. И это наверняка не конец креатива. А все потому, что единый государственный экзамен, несмотря на все свои плюсы, имеет неразрешимые противоречия, с которыми до сих пор так и не удалось справиться. Одно из них — натаскивание на решение определенных заданий, отработка типовых алгоритмов по 2−3 дисциплинам вместо системного обучения всем школьным предметам.
Если выбор — то всем
«Важно признать, что ЕГЭ действительно имеет ограничения, и это касается не только гуманитарных предметов, — поделилась с aif.ru учитель физики, руководитель методической службы московской школы № 1248 Галина Полякова. — Формальные тесты не всегда способны оценить глубину понимания, критическое мышление, а также нестандартные, но порой гениальные подходы к решению задач. И это несмотря на то, что содержание заданий ЕГЭ постоянно редактируется и улучшается. Способности анализировать, интерпретировать и выражать свои мысли трудно оценить с помощью стандартных рамок. Однако и в классическом экзамене есть минусы, например, субъективность экзаменаторов».
По мнению педагога, можно было бы позволить ученикам выбирать формат экзамена, который лучше всего соответствует их стилю обучения и сильным сторонам. Но эту возможность тогда нужно дать всем выпускникам, чтобы обеспечить справедливость и равенство в образовании.
Возможность выбора для всех поддерживает и учитель математики, информатики и физики из школы № 84 г. Сочи Яна Казакова. И отменять единые госэкзамены совсем, по ее мнению, не стоит: «ЕГЭ может быть полезным инструментом для определенной категории абитуриентов, особенно из регионов, которые не имеют возможностей для подготовки к традиционным экзаменам».
«Если оставить ЕГЭ только для регионов, это может вызвать путаницу и неясности при оценке знаний, а также при поступлении в вузы, так как критерии будет различными. Возможно, некоторым школьникам из регионов, а не только в столице, тоже может подойти более традиционный подход к экзаменам», — рассказал aif.ru директор школы № 108 г. Казани Радик Хабиров.
Равные возможности
Против отмены ЕГЭ наверняка будет и большинство родителей.
«ЕГЭ обеспечивает образовательную мобильность — выпускник может подавать документы в вузы по всей стране, итоговая оценка знаний признается всеми образовательными организациями, — рассказал aif.ru ректор РГПУ им. А. И. Герцена Сергей Тарасов. — Конечно, существует большое количество направлений, которые требуют большей профилизации самого экзамена».
Профессор напоминает, что университеты в определенных случаях и сейчас могут проводить вступительные экзамены. Например, когда абитуриент поступает после окончания колледжа. «Введение выбора формы экзамена, конечно, имеет ряд преимуществ, связанных с индивидуальным подходом, профилизацией оценки
Позиция Минпросвещения пока тоже остается неизменной: альтернативы ЕГЭ сегодня нет, поэтому отменять его в ближайшее время не планируется. В разрабатываемой стратегии образования до 2040 года цели отмены ЕГЭ также не ставятся.