Как поступать в вуз? Педагоги оценили, что лучше: ЕГЭ или обычные экзамены

С приближением школьных экзаменов в Госдуме традиционно возобновилась дискуссия об организации ЕГЭ и приема в вузы. Одна из последних инициатив — предоставить выпускникам выбор: сдавать традиционные вступительные экзамены или ЕГЭ при приеме в университеты. При этом предлагается обязательно оставить ЕГЭ тем школьникам из регионов, которые очень хотят поступить в столичные вузы, так как ЕГЭ облегчает им эту задачу. По мнению автора инициативы, зампреда комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олега Смолина, ЕГЭ — это формальная проверка знаний выпускников, которая меньше всего подходит для гуманитарных предметов.