Как построить и сохранить финансовое благополучие?

Создать и сохранить финансовое благополучие вполне реально. Сделать это поможет ряд рекомендаций. Их в разговоре с «Ридусом» перечислил основатель сервиса «Кредчек» Эльман Мехтиев.
Эксперт советует определиться с целями на ближайшие один-три года. Когда человек четко понимает, на что ему нужны деньги (помимо текущих обязательных платежей), ему проще копить и отказываться от спонтанных покупок.
Также нужно составить детальный бюджет на год, внеся в него все планируемые доходы (зарплата, акции, платежи за сдачу в аренду, продажа имущества и прочее) и расходы (фиксированные типа услуг ЖКХ и переменные — еда, одежда). При этом нужно отложить деньги на непредвиденные ситуации.
Надо регулярно учитывать доходы и расходы и сравнивать результаты с планом. Если расходов больше, чем доходов, нужно составить список приоритетов, чтобы понять, какие траты можно временно исключить.
Также нужно формировать финансовую подушку безопасности. Она поможет удержаться на плаву в трудные времена, а в спокойное время даст дополнительный доход. Минимальный размер «подушки» — от трех до шести месяцев расходов, а в идеале нужно стремиться отложить годовой запас денег.
Брать в долг следует, только если это поможет быстрее достичь важных целей. Нельзя допускать того, чтобы ежемесячные платежи по кредитам и займам превышали 50% доходов.
Необходимо платить по обязательствам вовремя и полностью. Эльман Мехтиев призывает не брать кредиты или займы на погашение просроченной задолженности. Исключение составляет реструктуризация займа, в результате которой новая сумма ежемесячного платежа не будет больше предыдущей.
Также нужно регулярно проверять свою кредитную историю, кредитный рейтинг и уровень долговой нагрузки. Кредитная история человека может оказаться распыленной по разным кредитным бюро (в России их шесть). Узнать, где она хранится, можно по запросу на портале госуслуг. В ответ придет список бюро, в каждом из которых нужно зарегистрироваться и запросить отчет о своей кредитной истории.
Бесплатно проверять свою кредитную историю можно два раза в год. Однако опросы Национального Агентства финансовых исследований показали, что 61% россиян никогда этого не делали. При этом, по словам эксперта, 8% кредитных историй содержат ошибки, которые могут негативно повлиять на уровень процентной ставки, размер кредита и решение банка о его выдаче. Он отметил, что 1,5% пользователей находят там мошеннические займы, оформленные на них неизвестными людьми.
Заметим, в стремлении к финансовому благополучию нет ничего плохого. Однако есть такое опасное явление, как денежная зависимость. Недавно психолог Елена Нолари назвала семь ее самых распространенных признаков.
Айгуль Сабитова