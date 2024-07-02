Как построить и сохранить финансовое благополучие?

Бесплатно проверять свою кредитную историю можно два раза в год. Однако опросы Национального Агентства финансовых исследований показали, что 61% россиян никогда этого не делали. При этом, по словам эксперта, 8% кредитных историй содержат ошибки, которые могут негативно повлиять на уровень процентной ставки, размер кредита и решение банка о его выдаче. Он отметил, что 1,5% пользователей находят там мошеннические займы, оформленные на них неизвестными людьми.