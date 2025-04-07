Как постирать пуховик в стиральной машине и не испортить его

Пуховик — вещь капризная. Пока он греет и сидит по фигуре, все отлично. Но стоит ему замараться — начинаются проблемы. Сдавать пуховик в химчистку — накладно и не всегда эффективно, а стирка вручную может испортить его, если делать это не по правилам. На самом деле домашняя стирка этой вещи не так сложна и рискованна, если подойти к этому по всем правилам.