Перьевые подушки — это не только комфорт и уют, но и потенциальный источник проблем, если за ними неправильно ухаживать. Со временем в подушках накапливаются пыль, пот и кожное сало, что может привести к появлению пылевых клещей, плесени и других микроорганизмов, способных вызвать аллергию или респираторные заболевания. Поэтому важно знать, как правильно постирать перьевую подушку, чтобы она оставалась чистой и безопасной для здоровья. Как постирать перьевую подушку в домашних условиях — в материале aif.ru.