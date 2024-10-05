Перьевые подушки — это не только комфорт и уют, но и потенциальный источник проблем, если за ними неправильно ухаживать. Со временем в подушках накапливаются пыль, пот и кожное сало, что может привести к появлению пылевых клещей, плесени и других микроорганизмов, способных вызвать аллергию или респираторные заболевания. Поэтому важно знать, как правильно постирать перьевую подушку, чтобы она оставалась чистой и безопасной для здоровья. Как постирать перьевую подушку в домашних условиях — в материале aif.ru.
Как подготовить к стирке перьевую подушку?
Прежде чем стирать подушку, необходимо извлечь из нее перья. Для этого аккуратно разрежьте наперник по шву и высыпьте содержимое в большую емкость. Будьте осторожны, чтобы не повредить перья.
Если вы видите, что на перьях есть пыль, волосы или другой мусор, аккуратно удалите их руками. Не используйте пылесос, так как он может повредить перья.
Если у вас большая подушка, разделите перья на несколько частей, чтобы они лучше промылись.
Налейте в емкость теплую воду и добавьте немного мягкого мыла или специального средства для стирки перьев. Тщательно перемешайте.
Как постирать перьевую подушку?
Когда вы подготовили подушку и мыльный раствор, можно приступать к стирке. Вот несколько советов, которые помогут вам это сделать:
Погрузите перья в емкость с мыльным раствором и оставьте на один-два часа. Периодически перемешивайте их, чтобы они лучше очистились.
После того, как перья полежат в мыльном растворе, тщательно прополощите их в чистой воде, чтобы удалить остатки мыла.
После полоскания аккуратно отожмите лишнюю воду из перьев, не выкручивая их.
Как высушить перья и собрать подушку обратно после стирки?
После стирки необходимо правильно высушить перья, чтобы они не испортились. Разложите перья на ровной поверхности, например, на полотенце или ткани, чтобы они могли высохнуть. Чтобы перья равномерно просохли, периодически переворачивайте их. Для ускорения процесса сушки можно использовать вентилятор или сушильную машину.
Перед тем как собрать подушку, убедитесь, что у вас есть новый чистый наперник. Аккуратно заполните наперник перьями, стараясь не повредить их. Зашейте его, чтобы перья не выпадали.