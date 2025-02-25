Как посчитать средний балл аттестата: чем помогает при поступлении, какие предметы учитываются, где найти калькулятор расчетов

— Средний балл аттестата — это визитная карточка выпускника. И если, например, 4,8 говорят о способности выполнять любые задачи на высоком уровне независимо от того, любит ли человек математику или литературу, то 3,8 — как раз о том, что человек решает задачи по принципу «нравится — не нравится», «нужно — не нужно», «хочу — не хочу». Это не значит, что кто-то хороший, а кто-то не очень. Это отражение не столько наших личностных, человеческих, сколько функциональных качеств: каков наш потенциал при решении типовых задач, которые будет подбрасывать жизнь. А вот творческий потенциал не всегда по пятибалльной системе, да еще в усредненном виде, можно разглядеть, — уверена Светлана Ушакова.