Как посчитать средний балл аттестата: чем помогает при поступлении, какие предметы учитываются, где найти калькулятор расчетов

В колледж в основном поступают с учетом школьных оценок в аттестате. Пропуском на бюджетное обучение в большинство вузов становится проходной балл по результатам ЕГЭ. Но есть ситуации, когда абитуриентов может выручить хорошая успеваемость в школе. В каких спорных случаях перевешивает документ об образовании, как посчитать средний балл аттестата, какие отметки в него попадут — разберем вместе с экспертом.
Что такое средний балл аттестата
Рассчитать это значение очень просто. Сами оценки находятся во вкладыше документа. Надо сложить все отметки в аттестате и разделить полученную сумму на количество предметов. Получившееся среднее арифметическое и есть средний балл за успеваемость.
Какие оценки идут в аттестат
Для девятиклассника самые важные экзамены — это ОГЭ. Он сдает два обязательных предмета — словесность и математику — и еще два любых предмета по своему желанию. Главное — сдать ОГЭ не ниже минимального балла, утвержденного Министерством просвещения и Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. Получил проходной балл — значит, прошел аттестацию. По этим дисциплинам высчитывается средняя оценка на основании экзамена и годовой отметки. Она всегда рассчитывается в пользу ученика. Если тот получил на экзамене пятерку, а годовая у него — четверка, то полученный средний балл — 4,5 — округляется до пяти. Оценки за остальные предметы выставляются в аттестат согласно четвертным отметкам за 9-й класс. Те, которые он получал ранее, не учитывают.
Стандартная программа неполного среднего образования предполагает прохождение учениками 12 дисциплин. В некоторых школах могут быть дополнительные предметы, например второй иностранный язык, а уровень знаний фиксируется с помощью годовых отметок. Как правило, кроме обязательных предметов — русского языка и математики — дети изучают историю, обществознание, химию, физику, биологию, иностранный язык, информатику, географию, ОБЖ.
На что влияет средний балл аттестата
Все зависит от конкретного учебного заведения, куда поступают выпускники школы. Средний балл аттестата может иметь решающее значение при поступлении в колледж. В меньшей степени он играет роль для абитуриента вуза.
Во многих колледжах нет экзаменов. Там проводится конкурс аттестатов. На бюджетные места попадают абитуриенты, которые имеют наиболее высокий средний балл.
Если абитуриент поступает в вуз, то его баллом считается результат, полученный на ЕГЭ. Но могут возникнуть спорные моменты, и тогда без аттестата не обойтись:
- В борьбе за последнее бюджетное место при равных результатах ЕГЭ победит абитуриент, у которого выше баллы за приоритетную дисциплину в аттестате. У журналистов, например, это литература. Соответственно, при равной сумме баллов за итоговый экзамен по предмету, более высокая позиция будет у того, у кого выше балл по литературе в аттестате.
- На бюджет в вуз можно поступить по целевому направлению — это примерно 10% от всех бюджетных мест. Он будет участвовать в отдельном конкурсе среди таких же целевиков. Возможно обучение по целевому плану, когда за студента платит работодатель. Понятно, что в этом случае выпускник будет обязан отработать столько времени, сколько указано в договоре о целевом обучении.
- За аттестат с отличием вуз может начислить абитуриенту дополнительные баллы. Так, например, Высшая школа экономики добавляет абитуриенту 3 балла.
Расчет среднего балла аттестата
Рассчитать средний балл несложно. Это можно сделать самостоятельно.
1. Складываем оценки в аттестате.
2. Считаем количество предметов, за которые выставлены отметки.
3. Делим полученную сумму на количество дисциплин.
4. При необходимости число округляем до двух знаков после запятой.
Это и есть искомый средний балл аттестата.
— Балл можно высчитывать до сотых, но чаще округляют до десятых, — говорит Светлана Ушакова, доцент кафедры журналистики института общественных наук и массовых коммуникаций НИУ «БелГУ».
После девятого класса
Значение среднего балла не может быть больше пяти. «Отлично» — это высшая отметка за полученные знания. После сдачи ОГЭ и определения средних арифметических оценок за дисциплины, в аттестат выставляются полученные баллы. Допустим, у ученика стоят такие отметки: 3, 3, 4, 4, 5, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 5. Сумма всех цифр дает число 49. Нужно разделить его на 12 (по количеству предметов), и в результате получаем 4,08. Округляем до десятых. Выходит, что средний балл аттестата равен 4,1.
Рассмотрим другой вариант. В аттестате нет троек, там сплошь четверки и пятерки. Ученик закончил девять классов с отметками: 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5. Складываем, делим и получаем 4,5. Это и есть средний балл аттестата. С таким багажом ученик может претендовать на зачисление на бюджет во многие престижные колледжи. Для ученика, который решил пойти после 9-го класса в ссуз, оценки в аттестате будут играть важнейшее значение для поступления.
После одиннадцатого класса
Баллы, которые получает одиннадцатиклассник на ЕГЭ, практически не влияют на оценки в аттестате. Ученика ждет итоговая аттестация по предметам, изучаемым в старших классах. Единственный случай, когда ЕГЭ может оказать на это влияние, — если у вас документ об образовании с отличием или вы заканчиваете школу с медалью.
В том случае, если после одиннадцатого класса вам не удалось поступить в вуз и, чтобы не терять время, вы решили учиться в колледже, аттестат может стать пропуском на бюджетное место. Он не имеет срока давности. С ним вы сможете продолжить обучение в любое время, вне зависимости от своего возраста.
В большинстве случаев одиннадцатиклассник изучает 18 предметов. Средний балл рассчитывается точно так же, как и в аттестате за 9-й класс. Например, выпускнику выставили такие оценки: 3, 3, 5, 5, 4, 3, 3, 5, 5, 4, 3, 5, 4, 3, 3, 5, 5, 5. Складываем все цифры, получается 73. Делим на 18 предметов и получаем результат — 4,05. Можно округлить до десятых.
Калькулятор среднего балла аттестата
Подсчитать среднее арифметическое можно в уме или с помощью любого онлайн-калькулятора. Но для некоторых удобнее пользоваться специальными онлайн-платформами, которые сразу выдают нужный результат.
- CALCLINE.RU. Калькулятор среднего балла аттестата. Он подходит как для расчета в 9-м классе, так и в 11-м. Достаточно внести в специальную таблицу с названиями дисциплин свои оценки, как программа моментально рассчитает нужный результат.
- Calculator888. Калькулятор среднего балла аттестата. Эта платформа построена еще проще. В табличке с названиями предметов нужно выбрать один из вариантов отметок: «отлично», «хорошо» или «удовлетворительно». После этого включается процесс подсчета среднего балла.
- Калькулятор от Т-банка. Сделан в виде экселевской таблицы. Там уже стоят отметки, нужно только добавить количество предметов, по которому в аттестате выставлены 3, 4 и 5.
Какой средний балл нужен для поступления в колледж или вуз
В среднем для бесплатного обучения в колледже нужно от 3,9 баллов. Чтобы поступить на бюджетной основе на такие престижные профессии, как медицинская сестра, фельдшер, и специальности «инфокоммуникационные сети и системы связи», «фармация», «разработка веб- и мультимедийных приложений», «интернет-маркетинг», нужно иметь от 4 баллов и выше. Оператор информационных систем и ресурсов может пройти по конкурсу, имея 3,2 балла. А реставратор памятников каменного и деревянного зодчества — от 3-х. Если не хватает баллов, чтобы учиться бесплатно, а денег на платное образование нет, можно попробовать поискать различные льготы и квоты.
Советы эксперта
— Средний балл аттестата — это визитная карточка выпускника. И если, например, 4,8 говорят о способности выполнять любые задачи на высоком уровне независимо от того, любит ли человек математику или литературу, то 3,8 — как раз о том, что человек решает задачи по принципу «нравится — не нравится», «нужно — не нужно», «хочу — не хочу». Это не значит, что кто-то хороший, а кто-то не очень. Это отражение не столько наших личностных, человеческих, сколько функциональных качеств: каков наш потенциал при решении типовых задач, которые будет подбрасывать жизнь. А вот творческий потенциал не всегда по пятибалльной системе, да еще в усредненном виде, можно разглядеть, — уверена Светлана Ушакова.
Уровень знаний в абсолютном выражении, если судить по русскому языку и литературе, скорее падает, чем растет, и это не зависит от среднего балла, считает эксперт. Любой средний балл — это всегда относительная величина.
— А вот готовность знания получать, расти профессионально, мотивация у первокурсников этого года набора в нашем институте, например, вполне обнадеживающие. Они у нас практически сразу, с пятой недели обучения, вышли на учебную практику. И у многих получилось, — говорит Светлана Ушакова.
Главное о среднем балле аттестата
Средний балл аттестата — это среднеарифметическое значение всех отметок в документе за успеваемость.
1. Чтобы его рассчитать, надо сложить все оценки в аттестате, подсчитать количество предметов, по которым они проставлены, и разделить полученную сумму на это число.
2. Средний балл аттестата играет решающее значение при поступлении в колледж, поскольку абитуриенты не сдают экзамены, а проходят конкурс на лучшую успеваемость в школе.
3. Средний балл для поступления в колледж на бюджетной основе составляет 3,9.
4. Балл можно высчитывать до сотых, но обычно его округляют до десятых.
5. Средний балл аттестата может повлиять в положительную сторону при поступлении в вуз, если такие правила действуют в учебном заведении.
6. Рассчитать средний балл аттестата можно с помощью специальных онлайн-платформ.
7. Средний балл аттестата — это визитная карточка абитуриента.
8. За аттестат с отличием вуз может начислить абитуриенту дополнительные баллы.
9. Аттестат не имеет срока давности, с ним можно продолжить обучение в любое время.
Список источников
1. Приказ Министерства просвещения РФ от 05.10.2020 № 546 «Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов».
2. Приложение № 1 к письму Рособрнадзора от 21.02.2024 № 04−48 «Рекомендации по определению минимального количества первичных баллов основного государственного экзамена (ОГЭ) в 2024 году».
3. Программы колледжей: средний балл аттестата, стоимость, конкурс. Сайт «Поступи онлайн».
4. За что дают дополнительные баллы при поступлении. Сайт Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».
5. Направления, проходные баллы и стоимость обучения: все, что важно знать о поступлении в колледж в 2024 году. Журнал «Пять углов». 2024.
Эксперт: Светлана Ушакова, доцент кафедры журналистики института общественных наук и массовых коммуникаций НИУ «БелГУ»