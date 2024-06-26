Как посчитать расположение места в самолете у окна и у прохода по буквам?

У пассажирских самолетов бывают разные схемы салонов, например, 3−3 (три места, проход, три места), 2−4−2 (два места, проход, четыре места, проход, два места) и др. Такая компоновка влияет на расположение места, обозначенного той или иной буквой. Например, при схеме 3−3 кресла A и F располагаются у иллюминаторов, B и E — посередине, С и D — у прохода. При других схемах расположение меняется, например, кресло B может оказаться у прохода, D — посередине и т. д.