Как посчитать расположение места в самолете у окна и у прохода по буквам?

Расположение мест в салоне самолета обозначается цифрами и буквами, чаще всего английского алфавита. Например, 1A, 5E и пр. Цифра обозначает номер ряда, нумерация ведется от носа. Буква обозначает место в ряду, в этом случае нумерация ведется слева направо.
Как понять по букве в билете, где будет место?
У пассажирских самолетов бывают разные схемы салонов, например, 3−3 (три места, проход, три места), 2−4−2 (два места, проход, четыре места, проход, два места) и др. Такая компоновка влияет на расположение места, обозначенного той или иной буквой. Например, при схеме 3−3 кресла A и F располагаются у иллюминаторов, B и E — посередине, С и D — у прохода. При других схемах расположение меняется, например, кресло B может оказаться у прохода, D — посередине
Поэтому, чтобы заранее понять, где будет находиться ваше место — у окна, по центру или возле прохода — важно узнать модель самолета, которым полетите, и найти ее схему салона в Сети (например, на сайте авиакомпании или на сайте сервиса SeatGuru).
Если такой возможности нет и вы хотите сидеть у окна, берите место A — оно всегда будет у окна. Также при любой компоновке салона место С находится у прохода.