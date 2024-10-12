Как посадить дерево в городе: алгоритм действий

В этом случае нужно провести собрание и решить, где сажать дерево и кто за это будет платить. Можно использовать деньги, выделенные на текущий ремонт дома или взносы собственников. При этом проголосовать «за» должны более 50% жителей. Затем нужно передать оригинал протокола собрания управляющей компании.