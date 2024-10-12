Как посадить дерево в городе: алгоритм действий

Узнать, кто владелец участка, можно по публичной кадастровой карте Росреестра, уточняют эксперты «Объясняем. РФ».
Если участок принадлежит жильцам
В этом случае нужно провести собрание и решить, где сажать дерево и кто за это будет платить. Можно использовать деньги, выделенные на текущий ремонт дома или взносы собственников. При этом проголосовать «за» должны более 50% жителей. Затем нужно передать оригинал протокола собрания управляющей компании.
Если это муниципальная земля
В этом случае тоже нужно будет провести собрание жильцов дома. После этого вместе со специалистами УК надо написать заявление в местную администрацию. Его рассмотрят в течение 30 дней и примут решение.
Зачем вообще нужно согласование
Если посадить дерево без согласования, где захочется, оно может повредить коммуникации или лишить света жильцов первых этажей, когда вырастет. В связи с этим место обязательно нужно согласовывать. За самовольную посадку выпишут штраф (его размер определяют регионы).
Госпрограммы
Эксперты отметили, что по федпроекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» по всей стране благоустраивают города, в том числе проводят озеленение. Если люди хотят, чтобы в их дворе посадили деревья, они могут участвовать в конкурсе проектов, который проводится каждый год.
Осторожности требует озеленение не только двора, но и собственной спальни. Эксперт рассказал, каких растений там не должно быть. Некоторые из них могут вызвать аллергические реакции, другие — привести к отравлению и даже летальному исходу.