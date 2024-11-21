Как попугаи имитируют голос и звуки?

Попугаи могут не только имитировать звуки, но и обучаться человеческому языку. Научные исследования показывают, что история взаимодействия между человеком и попугаем имеет глубокие корни. Многие владельцы попугаев сообщают о том, что их питомцы могут не только произносить отдельные слова, но и даже формировать простые фразы. Это происходит благодаря высокой способности попугаев к обучению и их потребности поддерживать социальные связи.