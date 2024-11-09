Как понять в путешествии, есть ли в номере отеля клопы

В путешествии не хочется гадать о наличии постельных клопов, лучше знать о них наверняка, чтобы при необходимости поменять жилье. Но как понять, есть ли в номере эти маленькие жучки? Об этом New York Post рассказала опытная стюардесса.
Первое, что мы делаем в каждом гостиничном номере, в который приезжаем, это проверяем, нет ли там клопов.
Для того, чтобы определить наличие жучков, нужно приподнять простыни и выдохнуть воздух в разные углы матраса. По словам Ханны, для жучков углекислый газ, который мы выдыхаем, является эффективной альтернативой обычным фумигантам. Поэтому, если клопы действительно есть, они выползут на поверхность, чтобы «перебежать» в безопасное место, и вы их увидите.
Энтомологи Университета Ратгерса (Нью-Джерси, США), к слову, подтвердили эффективность данного лайфхака, сказав, что углекислый газ, выделяемый человеком при дыхании, заставляет жучков, прячущихся в различных предметах, покинуть свое убежище.
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