Как понять в путешествии, есть ли в номере отеля клопы

Для того, чтобы определить наличие жучков, нужно приподнять простыни и выдохнуть воздух в разные углы матраса. По словам Ханны, для жучков углекислый газ, который мы выдыхаем, является эффективной альтернативой обычным фумигантам. Поэтому, если клопы действительно есть, они выползут на поверхность, чтобы «перебежать» в безопасное место, и вы их увидите.