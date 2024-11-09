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Как понять в путешествии, есть ли в номере отеля клопы

Проверенным лайфхаком поделилась опытная стюардесса.

Кристина Корчанова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Фонтанка

В путешествии не хочется гадать о наличии постельных клопов, лучше знать о них наверняка, чтобы при необходимости поменять жилье. Но как понять, есть ли в номере эти маленькие жучки? Об этом New York Post рассказала опытная стюардесса.

Первое, что мы делаем в каждом гостиничном номере, в который приезжаем, это проверяем, нет ли там клопов.

Ханна
стюардесса

Для того, чтобы определить наличие жучков, нужно приподнять простыни и выдохнуть воздух в разные углы матраса. По словам Ханны, для жучков углекислый газ, который мы выдыхаем, является эффективной альтернативой обычным фумигантам. Поэтому, если клопы действительно есть, они выползут на поверхность, чтобы «перебежать» в безопасное место, и вы их увидите.

Постельный клоп — кровососущее насекомое; эктопаразит человека и теплокровных животных, который питается их кровью.

Энтомологи Университета Ратгерса (Нью-Джерси, США), к слову, подтвердили эффективность данного лайфхака, сказав, что углекислый газ, выделяемый человеком при дыхании, заставляет жучков, прячущихся в различных предметах, покинуть свое убежище.

Ранее рассказывали, как более крупные насекомые, рыжие тараканы, расселились по всему миру.