Как понять, что вы слишком зависимы от чужого мнения?

Эксперт отмечает, что согласно исследованиям, обычный человек в день имеет около 50 000 мыслей. Получается, что даже если кто-то думает о вас 100 (!) раз в день, то это составит не более 0,2% от всех его мыслей! Но 100 раз в день о вас даже родная мать не думает. «Люди думают не о вас, а о себе и о том, что о них подумаете вы», — заключает психолог.