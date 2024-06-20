Как понять, что вы слишком зависимы от чужого мнения?

Зависимость от чужого мнения свойственна всем нам. Это нормально. Человек — существо социальное. Но если мысль «что подумают люди» определяет все наши решения и поступки, то пришла пора кардинальных изменений в жизни.
Пять признаков зависимости от чужого мнения
Пять признаков, которые могут сигнализировать о том, что вы слишком зависимы от чужого мнения:
1. Стремление к одобрению другими людьми.
Вы постоянно ищете одобрение других людей в своих действиях и решениях.
2. Беспокойство из-за критики.
Критика и негативные отзывы вызывают в вас чрезмерную тревогу, стресс и депрессию.
3. Готовность подстраиваться под ожидания других.
Меняете свои убеждения, вкусы и поведение, чтобы соответствовать чужим стандартам.
4. Зависимость от социальных сетей, лайков.
Вы чувствуете себя подавленным и расстроенным, если ваши посты и фотографии в социальных сетях не получают желаемого внимания и одобрения.
5. Отказ от собственных желаний и интересов.
Вы часто отказываетесь от своих интересов и желаний ради ожиданий чужого одобрения.
Как перестать зависеть от мнения окружающих?
Психолог Виктория Дмитриева в своем ТГ-канале предлагает упражнение, которое поможет понять, что не понравиться кому-либо — не так уж и страшно.
Специалист предлагает разделить всех людей по степени значимости их мнения о вас на три категории:
Люди, чье мнение очень важно.
Чье мнение слабо значимо и им можно пренебречь.
Чье мнение совсем незначимо.
Скорее всего окажется, что значимых людей из первой категории совсем немного. Что произойдет, если вы не оправдаете их ожиданий? Что вы будете делать конкретно по шагам, если узнаете, что кто-то из них подумал о вас не так хорошо, как вам хотелось бы? Так ли это ужасно?
Затем запишите: ваши ценности, сильные и слабые стороны, цели, желания, мечты, принципы, по какому пути вы идете и ради чего. «Только нашедший себя человек может преодолеть зависимость от чужого мнения. Ведь он сам знает себя лучше, чем любые голоса вокруг», — комментирует психолог Дмитриева.
«Снимите с себя корону! Вы не можете контролировать мысли других. Даже если у вас превосходные манеры, это не значит, что вы будете для всех хорошим. Всё можно неверно истолковать и перевернуть с ног на голову. Даже если вы ангел, найдутся те, кого будет раздражать шелест ваших крыльев», — объясняет психолог.
Эксперт отмечает, что согласно исследованиям, обычный человек в день имеет около 50 000 мыслей. Получается, что даже если кто-то думает о вас 100 (!) раз в день, то это составит не более 0,2% от всех его мыслей! Но 100 раз в день о вас даже родная мать не думает. «Люди думают не о вас, а о себе и о том, что о них подумаете вы», — заключает психолог.