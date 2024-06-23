Как понять что вы едите слишком много сахара

Сахар в больших количествах наносит непоправимый вред здоровью. Но некоторые люди едят его, не осознавая, что перебирают со сладким, хотя организм подает сигналы.
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) мы можем ежедневно потреблять не более 50 граммов сахара — это дает энергию примерно в 2000 калорий. Кажется, что 50 грамм — это много, но превысить данную рекомендацию можно даже двумя стаканами апельсинового сока. Не говоря уже о кондитерских изделиях.
Сахар может не только привести к ожирению, но и к проблемам с сердцем и диабету.
Как определить, что вы перебираете с сахаром?
Продукты с высоким содержанием сахара могут ослабить иммунную систему. Кроме того, вы можете почувствовать спад энергии, которая возвращается, если съесть плитку шоколада. Это происходит потому, что уровень сахара в крови резко возрастает, а затем так же быстро падает. Кроме того, регулярный перебор запускает цикл, в ходе которого организм буквально требует еще больше сахара для повышения энергии.
Если кишечник регулярно дает сбой, то виной может быть также повышенное потребление сахара, а еще проблемы с зубами тоже следствие переизбытка сладостей.
Также сигналы подает ваша кожа, когда на ней появляются прыщи и воспаления. Не менее верный признак — жажда, если нет иных причин, то это тоже можно расценивать, как один из показателей переедания сахара.
Ну и понаблюдайте за перепадами настроения. При избытке сахара, настроение «скачет» и это может негативно влиять на качество жизни.
Источник: https://www.fitforfun.de/