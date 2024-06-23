Как понять что вы едите слишком много сахара

Продукты с высоким содержанием сахара могут ослабить иммунную систему. Кроме того, вы можете почувствовать спад энергии, которая возвращается, если съесть плитку шоколада. Это происходит потому, что уровень сахара в крови резко возрастает, а затем так же быстро падает. Кроме того, регулярный перебор запускает цикл, в ходе которого организм буквально требует еще больше сахара для повышения энергии.