Как понять, что вами манипулируют

Манипуляция же подводит человека к его неосознанному решению, что он должен что-то сделать. «И должен сделать не для себя, и не потому что он сам так решил, а потому что человек, которому нужен этот результат, будет вас подводить к своему собственному решению», — поясняет психотерапевт.