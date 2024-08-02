Как понять, что вами манипулируют

Иногда манипуляция чем-то напоминает просьбу. Но как отличить одно от другого?
Просьба — это открытый запрос, предполагающий, что человек может либо согласиться, либо отказаться.
Манипуляция же подводит человека к его неосознанному решению, что он должен что-то сделать. «И должен сделать не для себя, и не потому что он сам так решил, а потому что человек, которому нужен этот результат, будет вас подводить к своему собственному решению», — поясняет психотерапевт.
Обычно после такого разговора всегда остается какой-то мутный, неприятный эмоциональный осадок.
Вроде вы поговорили и договорились, но что-то не то. То есть, интуитивно вы понимаете, ощущаете, чувствуете, что что-то произошло нечестно, неправильно. Внутреннее интуитивное сопротивление происходящему — первый сигнал, на который стоит обращать внимание.
Дальше включаются эмоциональные паттерны. Человек ощущает себя виноватым без каких-то явных на то причин.
Дело тут в том, что манипулятор использует чувство вины как инструмент управления, объясняет психотерапевт.
Также вы постоянно ощущаете, что вы что-то должны человеку, который манипулирует. То есть манипулятор, напоминает вам о том, как чем-то пожертвовал ради вас, что он для вас хорошего сделал. И у вас, по словам психотерапевта, возникает непреходящее ощущение вот этого долженствования.
Ну и наконец, игнорирование личных потребностей человека. То есть, манипулятор фокусирует все на себе и на своих потребностях, а потребности других людей, с кем он входит в коммуникацию, чаще игнорируются. Фокус в общении с таким человеком всегда смещен на задачи именно манипулятора.
Как защитить себя от манипуляции?
1. По словам Евгения Фомина, самое важное — не спешить принимать решение, то есть не быть импульсивным в диалоге с манипулятором.
Манипулятор будет требовать моментального ответа от вас. Но пока вы находитесь под его влиянием, нужно сделать паузу и взять время на то, чтобы подумать, рационализировать происходящее и только потом вернуться с ответом.
2. Не позволяйте себе поддаваться сильным эмоциям.
3. Не воспринимайте позицию манипулятора как единственную верную и абсолютную.
4. Игнорируйте посылы манипулятора, разоблачайте манипуляцию.
Эксперт советует прямо сказать манипулятору: «Ты сейчас мною манипулируешь. В том, что ты мне предлагаешь, я вижу манипуляцию и оказываюсь вести диалог в таком тоне». Старайтесь переводить беседу в рациональное русло, не выдавайте свои эмоции и сохраняйте невозмутимый и уверенный вид, заключил Евгений Фомин.