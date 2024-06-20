Как понять, что вам лгут

Какие признаки выдают лжеца?
Чтобы вас не обвели вокруг пальца, важно при разговоре с человеком обращать внимания на следующие сигналы.
Мимика
Лжец часто моргает, прикрывает рот рукой, поджимает губы, пристально вглядывается в глаза собеседнику, что выглядит весьма неестественно. Руки держит у лица, как будто хочет отгородиться от собеседника.
Телесная реакция
Повышенное потоотделение, нервозные резкие движения, неспокойные ноги, частые сглатывания тоже могут свидетельствовать о том, что вам врут.
Нетипичные голосовые модуляции
Это может быть голос, который звучит неестественно, нетипичные человеку интонация или скорость речи
Несовпадение сказанного и эмоциональной реакции
К примеру, ваш собеседник дает слишком детализированный ответ, с излишними деталями, чтобы увести от основного вопроса. Или говорит, что он забыл, не помнит того, о чем, вы спрашиваете.
Также выдают обманщика длинные паузы перед ответами. А из-за сильного волнения у него появляется сухость во рту, из-за чего он часто облизывает губы. Он часто меняет положение тела, откидывается на спинку стула, будто пытаясь создать дистанцию с собеседником.
Резонирующие невербальные сигналы
Собеседник соглашается, но при этом отрицательно качает головой. А вместо ответов на вопросы визави переходит в необоснованное наступление и агрессирует, использует уклончивые фразы: «в общем», «возможно»
Если задать лжецу прямой и неудобный вопрос, последует чрезмерная эмоциональная реакция: «Да как вы смеете меня о таком спрашивать!»
Таким образом вычислить обманщика достаточно легко, если подключить наблюдательность и научиться понимать язык тела, заключил эксперт.