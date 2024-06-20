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Как понять, что вам лгут

Как говорил доктор Хаус в одноименном сериале: «Все люди врут». В общем, это нормально. Зачастую ложь бывает во спасение, например, при попытке избежать конфликта между близкими людьми. Однако если есть злой умысел, важно уметь определять обман, рассказал врач-психотерапевт, кмн Евгений Фомин.

Какие признаки выдают лжеца?

Чтобы вас не обвели вокруг пальца, важно при разговоре с человеком обращать внимания на следующие сигналы.

Мимика

Лжец часто моргает, прикрывает рот рукой, поджимает губы, пристально вглядывается в глаза собеседнику, что выглядит весьма неестественно. Руки держит у лица, как будто хочет отгородиться от собеседника.

Телесная реакция

Повышенное потоотделение, нервозные резкие движения, неспокойные ноги, частые сглатывания тоже могут свидетельствовать о том, что вам врут.

Нетипичные голосовые модуляции

Это может быть голос, который звучит неестественно, нетипичные человеку интонация или скорость речи

Несовпадение сказанного и эмоциональной реакции

К примеру, ваш собеседник дает слишком детализированный ответ, с излишними деталями, чтобы увести от основного вопроса. Или говорит, что он забыл, не помнит того, о чем, вы спрашиваете.

Также выдают обманщика длинные паузы перед ответами. А из-за сильного волнения у него появляется сухость во рту, из-за чего он часто облизывает губы. Он часто меняет положение тела, откидывается на спинку стула, будто пытаясь создать дистанцию с собеседником.

Резонирующие невербальные сигналы

Собеседник соглашается, но при этом отрицательно качает головой. А вместо ответов на вопросы визави переходит в необоснованное наступление и агрессирует, использует уклончивые фразы: «в общем», «возможно» и т. д.

Если задать лжецу прямой и неудобный вопрос, последует чрезмерная эмоциональная реакция: «Да как вы смеете меня о таком спрашивать!»

Таким образом вычислить обманщика достаточно легко, если подключить наблюдательность и научиться понимать язык тела, заключил эксперт.