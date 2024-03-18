Как понять, что в организме не хватает витамина Е?

Витамин Е или токоферол — это жирорастворимый витамин, который играет важную роль в поддержании здоровья кожи, зрения и иммунной системы. Он является мощным антиоксидантом, который отвечает за здоровье клеток, защищая их от окислительного повреждения. Это один из жизненно необходимых витаминов, недостаток которого приводит к системным нарушениям в организме. Об этом сообщает Роспотребнадзор.
Какие признаки дефицита витамина Е?
Витамин Е очень легко добрать из пищи, но у людей с плохим усвоением жиров и проблемами с ЖКТ может сформироваться дефицит. Какие симптомы свидетельствуют о недостатке витамина Е в организме, рассказала РИА Новости превентивный нутрициолог, коуч по здоровью Радна Тихонова:
- мышечная слабость, скованность и судороги мышц;
- ухудшение зрения;
- нервозность, невнимательность, апатия, головные боли;
- задержка интеллектуального и физического развития у детей;
- сухость и потеря волос, ухудшение качества кожи;
- коричневая пигментация на тыльной̆ стороне кистей̆;
- затрудненное лечение варикозной̆ болезни;
- снижение либидо;
- повышение проницаемости и ломкости капилляров.
«Дефицит витамина Е может наступить вследствие врожденных или приобретенных нарушений обмена веществ, при которых печень не синтезирует из белков липопротеины Поэтому в плазме крови отсутствуют хиломикроны, тем самым нарушается всасывание витамина и он не поступает в клетку ткани, что приводит к мышечной слабости или дистрофии мышц и нарушению работы органов и систем всего организма: сердечно-сосудистой системы, системы кроветворения и кровоснабжения, печени и почек, а также к анемии и лейкозу», — пояснила агентству руководитель Лаборатории атмосферы Екатерина Лобачева.
Какие последствия дефицита витамина Е?
По данным Роспотребнадзора, гиповитаминоз в детском возрасте вызывает развитие дерматитов, рахита и снижение зрения. Продолжительный дефицит замедляет развитие речи, провоцирует анемию, неврологические расстройства: координации движений, внимания. У взрослых ухудшается состояние кожных покровов, волос, чаще возникают воспалительные и эндокринные заболевания, страдает сердечно-сосудистая система, снижается фертильность.