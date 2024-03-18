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Как понять, что в организме не хватает витамина Е?

Недостаток витамина Е приводит к системным нарушениям в организме.
Источник: РИА "Новости"

Витамин Е или токоферол — это жирорастворимый витамин, который играет важную роль в поддержании здоровья кожи, зрения и иммунной системы. Он является мощным антиоксидантом, который отвечает за здоровье клеток, защищая их от окислительного повреждения. Это один из жизненно необходимых витаминов, недостаток которого приводит к системным нарушениям в организме. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

Какие признаки дефицита витамина Е?

Витамин Е очень легко добрать из пищи, но у людей с плохим усвоением жиров и проблемами с ЖКТ может сформироваться дефицит. Какие симптомы свидетельствуют о недостатке витамина Е в организме, рассказала РИА Новости превентивный нутрициолог, коуч по здоровью Радна Тихонова:

  • мышечная слабость, скованность и судороги мышц;
  • ухудшение зрения;
  • нервозность, невнимательность, апатия, головные боли;
  • задержка интеллектуального и физического развития у детей;
  • сухость и потеря волос, ухудшение качества кожи;
  • коричневая пигментация на тыльной̆ стороне кистей̆;
  • затрудненное лечение варикозной̆ болезни;
  • снижение либидо;
  • повышение проницаемости и ломкости капилляров.

«Дефицит витамина Е может наступить вследствие врожденных или приобретенных нарушений обмена веществ, при которых печень не синтезирует из белков липопротеины Поэтому в плазме крови отсутствуют хиломикроны, тем самым нарушается всасывание витамина и он не поступает в клетку ткани, что приводит к мышечной слабости или дистрофии мышц и нарушению работы органов и систем всего организма: сердечно-сосудистой системы, системы кроветворения и кровоснабжения, печени и почек, а также к анемии и лейкозу», — пояснила агентству руководитель Лаборатории атмосферы Екатерина Лобачева.

Какие последствия дефицита витамина Е?

По данным Роспотребнадзора, гиповитаминоз в детском возрасте вызывает развитие дерматитов, рахита и снижение зрения. Продолжительный дефицит замедляет развитие речи, провоцирует анемию, неврологические расстройства: координации движений, внимания. У взрослых ухудшается состояние кожных покровов, волос, чаще возникают воспалительные и эндокринные заболевания, страдает сердечно-сосудистая система, снижается фертильность.