Как понять, что в организме не хватает витамина Е?

«Дефицит витамина Е может наступить вследствие врожденных или приобретенных нарушений обмена веществ, при которых печень не синтезирует из белков липопротеины Поэтому в плазме крови отсутствуют хиломикроны, тем самым нарушается всасывание витамина и он не поступает в клетку ткани, что приводит к мышечной слабости или дистрофии мышц и нарушению работы органов и систем всего организма: сердечно-сосудистой системы, системы кроветворения и кровоснабжения, печени и почек, а также к анемии и лейкозу», — пояснила агентству руководитель Лаборатории атмосферы Екатерина Лобачева.