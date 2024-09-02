Как понять, что у ребенка возникла компьютерная зависимость

Без компьютера сегодня не прожить. Он нужен и для учебы, и для работы. Но иногда компьютер из рабочего инструмента превращается в объект зависимости и дети начинают проводить за компьютерными играми до 70−90% времени.
У кого чаще развивается игровая зависимость, Aif. ru рассказал президент независимой наркологической гильдии, эксперт Общественной Палаты РФ, руководитель наркологической и психиатрической клиники, кандидат медицинских наук Руслан Исаев.
— Действительно, обычно существуют предпосылки к развитию игровой зависимости. Как и любая другая зависимость, она не возникает «на пустом месте».
Во-первых, есть зависимый тип личности, на формирование которого влияет множество факторов: генетика, социальные факторы, семейная система, детские психологические травмы. Если мы видим у ребёнка склонность к излишнему увлечению компьютерными играми, гаджетами, то зачастую можно предполагать риск формирования и других форм зависимого поведения во взрослом возрасте.
Во-вторых, механизм развития зависимости обычно запускается каким-то реальным событием или цепочкой событий, психотравмирующей ситуацией. Что-то происходит в семье, в школе, во дворе, из-за чего ребёнок переживает сильный стресс. Игра становится своеобразной «душевной анестезией»: проще говоря, происходит какое-то негативное событие, возникает состояние, с которым ребенку тяжело справиться, и он облегчает это состояние с помощью игры. После этого игра начинает затягивать все больше и больше и сама по себе, и как способ справиться с психотравмирующей ситуацией.
Поэтому так важно увидеть и распознать проблему как можно раньше. На начальных этапах достаточно будет выровнять состояние с помощью психотерапии. Если же зависимость уже углубилась и пустила корни, то может потребоваться консультация психиатра и медикаментозное лечение.