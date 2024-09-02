Как понять, что у ребенка возникла компьютерная зависимость

Во-вторых, механизм развития зависимости обычно запускается каким-то реальным событием или цепочкой событий, психотравмирующей ситуацией. Что-то происходит в семье, в школе, во дворе, из-за чего ребёнок переживает сильный стресс. Игра становится своеобразной «душевной анестезией»: проще говоря, происходит какое-то негативное событие, возникает состояние, с которым ребенку тяжело справиться, и он облегчает это состояние с помощью игры. После этого игра начинает затягивать все больше и больше и сама по себе, и как способ справиться с психотравмирующей ситуацией.