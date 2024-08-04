Как понять, что перепил кофе, и что делать в таких случаях

Общественная служба новостей назвала пять признаков избытка кофе: затрудненное дыхание, тошнота, судороги, учащенное и нерегулярное сердцебиение, боль в грудной клетке. Подчеркивается, что средняя допустимая доза — это 400 мг кофеина в день. Это примерно 4 чашки стандартного кофе.
Если вам стало плохо от переизбытка кофеина, в первую очередь нужно выпить побольше чистой воды. Это поможет организму в борьбе с передозировкой и облегчит его состояние.
По возможности можно устроить небольшую тренировку. Зарядка ускорит метаболизм и выведет избыток кофеина из организма. Но, если вы чувствуете головокружение и слабость, лучше просто прилечь.
Также можно перекусить продуктами с высоким содержанием калия и магния. Например, бананами. Кофеин вымывает из организма калий и магний, поэтому важно восстановить запас этих элементов.
В современном мире существует множество видов кофе. Кроме того, в кофейнях предлагают напитки с различными сиропами и другими добавками. Какой кофе наиболее вреден, а какой полезен для организма? Ранее на этот вопрос ответили эксперты.
Айгуль Сабитова