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Как понять, что перепил кофе, и что делать в таких случаях

Если человек выпьет слишком много кофе, ему станет плохо. Как распознать передозировку кофеином и что нужно делать?

Источник: Emre/СС0

Общественная служба новостей назвала пять признаков избытка кофе: затрудненное дыхание, тошнота, судороги, учащенное и нерегулярное сердцебиение, боль в грудной клетке. Подчеркивается, что средняя допустимая доза — это 400 мг кофеина в день. Это примерно 4 чашки стандартного кофе.

Если вам стало плохо от переизбытка кофеина, в первую очередь нужно выпить побольше чистой воды. Это поможет организму в борьбе с передозировкой и облегчит его состояние.

По возможности можно устроить небольшую тренировку. Зарядка ускорит метаболизм и выведет избыток кофеина из организма. Но, если вы чувствуете головокружение и слабость, лучше просто прилечь.

Также можно перекусить продуктами с высоким содержанием калия и магния. Например, бананами. Кофеин вымывает из организма калий и магний, поэтому важно восстановить запас этих элементов.

В современном мире существует множество видов кофе. Кроме того, в кофейнях предлагают напитки с различными сиропами и другими добавками. Какой кофе наиболее вреден, а какой полезен для организма? Ранее на этот вопрос ответили эксперты.

Айгуль Сабитова