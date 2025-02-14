Как понять, что кошка стареет?

Старение — неотъемлемый этап жизни. Бояться возраста животного не стоит, важно вовремя распознать признаки. Это поможет обеспечить питомцам надлежащий уход.
В каком возрасте кошки считаются пожилыми?
По общим меркам кошки считаются пожилыми по достижении 8 лет. Однако продолжительность жизни и скорость старения зависят от породы, условий содержания и наследственности. Раньше всех начинают прощаться с молодостью скифы, и, наоборот, сиамская, персидская и русская голубая породы начинают стареть позже остальных.
Обязательно учитывайте индивидуальные особенности вашего питомца.
Некоторые кошки могут проявлять признаки старения раньше или позже этого возраста.
Как меняется поведение кошек с возрастом?
Пожилые кошки становятся менее подвижными, больше спят и реже проявляют интерес к играм. Это может быть связано с возможными болевыми ощущениями в суставах. Меняется и ее поведение относительно хозяина. Она может стать менее общительной.
Также с возрастом у кошек могут возникнуть когнитивные нарушения, проявляющиеся в дезориентации, забывчивости или изменении привычек пользования лотком.
Что происходит с внешностью кошки?
Шерсть животного теряет блеск, становится более тусклой и ломкой. Возможны усиленное выпадение шерсти и образование колтунов. Кожа может стать более сухой или, наоборот, жирной. Появляются пигментные пятна или утолщения. Некоторые кошки теряют вес из-за снижения аппетита или проблем с зубами, другие, наоборот, набирают из-за уменьшения активности.
Как ухаживать за стареющей кошкой?
Посещайте ветеринара не реже двух раз в год для раннего выявления возможных заболеваний. Важно также обеспечить кошке диету, соответствующую ее возрасту и состоянию здоровья. Для пожилых кошек во многих марках есть специализированные корма. Не забывайте о шерсти, регулярно расчесывайте животное. Играйте с питомцем, чтобы стимулировать его к движению. Однако не перегружайте животное, учитывайте индивидуальные особенности вашего питомца.