Как понять, что кошка стареет?

Посещайте ветеринара не реже двух раз в год для раннего выявления возможных заболеваний. Важно также обеспечить кошке диету, соответствующую ее возрасту и состоянию здоровья. Для пожилых кошек во многих марках есть специализированные корма. Не забывайте о шерсти, регулярно расчесывайте животное. Играйте с питомцем, чтобы стимулировать его к движению. Однако не перегружайте животное, учитывайте индивидуальные особенности вашего питомца.