Как понять, что чувствует ваша собака

Доктор Файхтнер уверяет, что проблема, скорее всего, как раз в обратном — собака путается и не понимает, где проходят границы. Ей не хватает структурности в жизни, и от этого она фрустрирована. Попробуйте выстроить более четкое расписание для собаки и выделите время, в которое собака отдыхает в тихом месте. Если вам кажется, что у вас не хватает сил заниматься с собакой, стоит подумать о том, чтобы нанять ей тренера.