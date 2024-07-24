Как понять, что чувствует ваша собака

Владельцы собак и кошек обычно уверены, что хорошо понимают своих питомцев и знают, что те чувствуют. Но так ли это на самом деле, и не вкладываем ли мы свои ожидания в животное, которое на самом деле чувствует что-то совсем другое? Эксперты объясняют, как узнать, что именно чувствует ваша собака.
Главное, что нужно делать — следить за языком тела животного. Собаки не могут улыбнуться или рассказать о чувствах словами, поэтому нужно смотреть на их жесты — объясняет профессиональная дрессировщица Линдси Хэмрик.
Счастливая собака расслаблена и открыта: у нее распахнута пасть, расслаблен хвост, уши спокойно лежат. Если собака бесцельно носится вокруг вас или катается по полу, это тоже хороший знак — она сбрасывает энергию от переизбытка эмоций, объясняет газете The Guardian ветеринар-бихевиорист Доминик Файхтнер.
Еще один признак того, что собака имеет прочную связь с хозяином и интересуется его мнением — если она регулярно смотрит на хозяина или проверяет где он, как дома, так и во время прогулки.
Как понять, что собака расстроена?
Несчастливая собака, напротив, замкнута и не хочет общаться. Такие животные часто поджимают хвост, прижимают уши к голове и даже могут рычать. Так себя ведут крайне недовольные ситуацией собаки — если вы хотите распознать проблему заранее, лучше обратить внимание на менее заметные признаки.
Например, у недовольной собаки будет напряженная поза, грустные «китовые глаза» (когда собака показывает белки глаз), она может зевать, облизывать нос, отворачиваться.
Сам по себе любой из этих жестов мало что значит, особенно если вы заметили его всего раз. Но если собака проявляет несколько из них регулярно, значит, ее что-то удручает (например, что мясо на ужин вы зачем-то приготовили себе, а не отдали целиком ей).
Если собака ходит по квартире беспорядочно или прячется, значит, ее тоже что-то не устраивает.
Как обрадовать собаку?
Для этого собаку вовсе не обязательно кормить. Доктор Файхтнер утверждает, что сильнее всего поднимают настроение животному игра и дрессировка.
Тренировка не обязательно означает физические упражнения на площадке для собак — гораздо важнее связь между собакой и хозяином, которая устанавливается в процессе. Четкие границы и распорядок жизни помогают собаке чувствовать себя счастливой и защищенной.
Понаблюдайте за тем, какие упражнения нравятся вашей собаке больше, и уделяйте внимание прежде всего им, советует доктор. У разных собак свои предпочтения, даже если они одной породы.
А еще важно не стесняться поведения вашей собаки. Лучше изучите его, поймите, что ее нервирует и постарайтесь нейтрализовать раздражитель. К примеру, если вашу собаку пугают скопления людей, лучше отвести ее в отдельную комнату, когда к вам приходят гости. «Собаки доверяют вам, так что не обманывайте их доверие», — поясняет Линдси.
Что делать, если собака расстроилась?
Прежде всего убедиться, что она не больна. Если настроение собаки вдруг испортилось по непонятной причине, вероятно, стоит сводить ее к ветеринару. Если оказалось, что она здорова, не стоит начинать тискать собаку и активно играть с ней.
Доктор Файхтнер уверяет, что проблема, скорее всего, как раз в обратном — собака путается и не понимает, где проходят границы. Ей не хватает структурности в жизни, и от этого она фрустрирована. Попробуйте выстроить более четкое расписание для собаки и выделите время, в которое собака отдыхает в тихом месте. Если вам кажется, что у вас не хватает сил заниматься с собакой, стоит подумать о том, чтобы нанять ей тренера.
А еще не оставляйте собак в одиночестве на целый день — ученые выяснили, что от этого они грустят.
Георгий Мазуркевич