Как помочь ЖКТ пережить застолье. Комментарии врачей

Селедка под шубой, оливье, бутерброды с красной икрой, нарезки с колбасой и сыром, холодец и многочисленные десерты — атрибуты новогоднего застолья и переедания на длинных каникулах. Как помочь организму справиться с такой «нагрузкой», РБК Life рассказали гастроэнтеролог, эндокринолог Никита Харлов и к.м.н., врач высшей квалификационной категории, руководитель гастроэнтерологического центра Подольской областной клинической больницы, врач-гастроэнтеролог клиники «Евроонко» Владимир Логинов.
Как подготовиться к застолью
Никита Харлов советует внимательнее отнестись к составлению праздничного меню: «Нужно отходить от количества в сторону качества». Пусть салатов по объему будет меньше, но приготовлены они будут из более качественных ингредиентов «Пусть это будут действительно крабы, а не имитация крабов. Пусть майонез будет создан на основе оливкового масла и желтков», — рекомендует эксперт.
Никита Харлов утверждает, что качественные продукты вызывают насыщение быстрее. Он подчеркнул, что пищевые технологии давно «научились сочетать вкусы так, что человек получает максимальное количество ощущений, но при этом минимальное количество удовлетворения. Люди остаются перекормленными, но при этом они так и не получили витаминов, минералов и не доели, например, белка».
Владимир Логинов рекомендует планировать праздник заблаговременно. «Если вы знаете, что вас ждет обильный стол, постарайтесь заранее немного сократить размеры порций накануне или в день застолья. Накануне праздника придумайте, как сбалансировать свой рацион в течение дня, включая больше овощей и фруктов. Употребите легкий перекус (фрукты, йогурт или немного орехов) за 1−2 часа до застолья. Это поможет снизить чувство голода и избежать переедания во время праздника», — говорит врач.
Врач-гастроэнтеролог советует пить достаточно воды в течение дня, чтобы избежать обезвоживания и чувства голода. Это также поможет контролировать аппетит. «Перед застольем проявите небольшую физическую активность (например, прогулка или легкая зарядка). Это поможет улучшить обмен веществ и подготовит ваш организм к еде», — дополняет Владимир Логинов.
«Чтобы контролировать размер порции используйте небольшую тарелку. Старайтесь употреблять пищу медленно, наслаждайтесь ее вкусом. Это позволит вашему организму осознать, когда вы насытились. Избегайте разговоров и отвлекающих факторов во время еды, чтобы быть более сосредоточенным на процессе приема пищи», — говорит врач-гастроэнтеролог.
После еды он рекомендует прогуляться. «Это поможет улучшить пищеварение и избежать чувства тяжести. Обязательно пейте воду после приема пищи, чтобы помочь организму избавиться от избыточной соли и сахара, которые могут содержаться в праздничной пище», — уточняет Владимир Логинов.
По его словам, не стоит сразу после еды ложиться спать. Нужно позволить организму немного «поработать». Например, можно просто сидеть в удобной позе и читать, смотреть фильм или общаться.
Какие болезни провоцирует переедание
Как напомнил Никита Харлов, Новый год люди иногда отмечают задолго до и после 31 декабря. В это время могут обостриться различные хронические заболевания. В плане гастроэнтерологии часто речь идет о панкреатите. При нем возникает острая боль в животе опоясывающего толка. В таком случае следует немедленно вызывать скорую.
Также может обостриться холецистит (воспаление желчного пузыря), в том числе связанный с камнями. Избегающие жирной пищи люди создают благоприятные условия для образования камней в желчном пузыре, объясняет Никита Харлов. Желчь вырабатывается при употреблении жиров. «Люди год стараются не есть жирного, а потом начинаются праздники. Они едят шашлык, например, и тем самым стимулируют желчный пузырь и выброс желчи. Вместе с выбросом желчи желчный пузырь может подтолкнуть камни к выходу. Часть камней может пойти дальше в протоки и застрять в них», — объясняет врач. Если вовремя не обратиться за медпомощью, то ситуация усугубится, вплоть до разрыва желчного пузыря, его протоков и перитонита. Последний же «очень быстро может закончится смертельным исходом», предупреждает гастроэнтеролог.
Кроме того, повышается риск развития кардиологических проблем — инфарктов, тромбозов, инсультов. Последние отчасти связаны с продолжительным стрессом перед праздниками — многим нужно успеть сдать отчеты, например. При этом на состоянии негативно сказывается и переедание в Новогоднюю ночь. «Метаболизм просто уходит в перезагрузку», — дополняет врач.
«Многие люди, особенно советской закалки, инфаркт могут переносить “на ногах”, не показывая вида», — заметил Никита Харлов. К сожалению так случается довольно часто, только на вскрытии устанавливают, что человек умер из-за инфаркта, тромбоза или инсульта. По словам врача, бывает и желудочная форма инфаркта, которую большинство людей не способны отличить от пищевого отравления. В таком случае может быть рвота и жидкий стул.
Как уточнил Владимир Логинов, «переедание приводит к растяжению желудка, повышенному давлению в организме и может вызвать изжогу, болевые ощущения в области желудка или общий дискомфорт». Избыточное потребление алкоголя и жирной пищи способно привести к перегрузке печеночных клеток и нарушению обмена веществ. Кроме того, при переедании бывают газообразование, вздутие живота, запоры или диарея.
Владимир Логинов рекомендует немедленно обратиться к врачу при возникновении многократной тошноты и рвоты, сопровождающихся выделением крови или желчи, при пожелтении склер или кожного покрова, потемнении мочи.
«Если кто-то из гостей или вы сами наблюдаете отек лица или зуд в глазах, горле это может быть проявлением серьезной аллергической реакции», — дополняет эксперт.