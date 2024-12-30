Как помочь ЖКТ пережить застолье. Комментарии врачей

Также может обостриться холецистит (воспаление желчного пузыря), в том числе связанный с камнями. Избегающие жирной пищи люди создают благоприятные условия для образования камней в желчном пузыре, объясняет Никита Харлов. Желчь вырабатывается при употреблении жиров. «Люди год стараются не есть жирного, а потом начинаются праздники. Они едят шашлык, например, и тем самым стимулируют желчный пузырь и выброс желчи. Вместе с выбросом желчи желчный пузырь может подтолкнуть камни к выходу. Часть камней может пойти дальше в протоки и застрять в них», — объясняет врач. Если вовремя не обратиться за медпомощью, то ситуация усугубится, вплоть до разрыва желчного пузыря, его протоков и перитонита. Последний же «очень быстро может закончится смертельным исходом», предупреждает гастроэнтеролог.