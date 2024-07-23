Как помочь своим питомцам в жару

Летом от жары страдают не только люди, но и животные. Причем, в отличие от людей, домашние питомцы не способны сами себе помочь. Собрали несколько советов и рекомендаций, как сделать жизнь животных в жаркие дни более комфортной.
Вода
Вода — это самое главное. Следите, чтобы у животного всегда была чистая вода. Для котов рекомендуют ставить несколько мисок в разных комнатах — им иногда лень далеко идти, чтобы попить. Меняйте воду хотя бы раз в день, а лучше утром и вечером. Или, как вариант, можно купить автоматическую поилку.
Свежий воздух
Если кошка или собака проводят весь день дома, не забывайте проветривать квартиру, но помните о безопасности. Следите за открытым окном или поставьте на него специальную решетку, чтобы животное случайно не выскочило.
Окна в режиме проветривания тоже опасны для кошек: животное, случайно попавшее в узкую щель, не сможет из нее выбраться и рискует получить травмы или даже погибнуть. Возможно, лучше включить кондиционер или вентилятор.
Температура
Не закрывайте двери в ванную и туалет: обычно там температура ниже, чем в остальной квартире. В этом случае, если ваш питомец захочет охладиться, у него будет такая возможность. При этом не забывайте, что животные могут заболеть, если будут лежать на голой плитке, поэтому лучше постелить на нее плед.
Питание
Если в жару у кошки или собаки уменьшился аппетит — это нормально. Если вам кажется, что питомец совсем мало ест, попробуйте кормить его чаще небольшими порциями. А еще стоит быть внимательнее к влажному корму: на жаре он быстро портится, поэтому лучше давать еду понемногу и чаще мыть миску.
Прогулки
Собаку лучше выгуливать рано утром и поздно вечером, когда на улице не так жарко. Днем старайтесь держаться в тени и сократите время прогулки. Берите с собой воду (для себя и питомца) и гуляйте на газоне, поскольку асфальт и бетон сильно нагреваются. Кстати, намордник в жару собаке вредит — не дает нормально дышать и мешает теплообмену. Поэтому лучше выгуливать ее в местах, где это никого не побеспокоит, например, специальных площадках.
Нужно ли стричь животных летом?
Лучше вычесывать — это точно безопасно и поможет кошке и собаке чувствовать себя лучше. А вот стрижка, наоборот, может навредить, поэтому перед тем как стричь животное, лучше проконсультироваться у ветеринара.
Что делать, если у животного случился тепловой удар?
Советует портал Объясняем.РФ.
Симптомы теплового удара:
- заторможенность;
- тяжелое дыхание;
- обильное питье;
- красные глаза;
- слюноотделение;
- волочащиеся лапы;
- тело становится горячим на ощупь.
Как помочь животному?
- Перенесите питомца в более прохладное помещение.
- Сбейте температуру: смочите прохладной водой лапы, живот, подмышки и уши. Можно обернуть животное влажным полотенцем. Чтобы избавить его от лишнего стресса, лучше использовать воду комнатной температуры, а не холодную.
- Поставьте рядом с животным миску чистой воды.
Обычно последствия теплового удара длятся недолго, но, если животное не может прийти в себя больше часа, обязательно отвезите его к ветеринару.
А еще советуем не оставлять животных одних на весь день — ученые доказали, что они грустят.
Георгий Мазуркевич