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Как помочь своим питомцам в жару

Советы, которые сделают жизнь ваших домашних любимцев комфортнее.

Источник: Unsplash

Летом от жары страдают не только люди, но и животные. Причем, в отличие от людей, домашние питомцы не способны сами себе помочь. Собрали несколько советов и рекомендаций, как сделать жизнь животных в жаркие дни более комфортной.

Вода

Вода — это самое главное. Следите, чтобы у животного всегда была чистая вода. Для котов рекомендуют ставить несколько мисок в разных комнатах — им иногда лень далеко идти, чтобы попить. Меняйте воду хотя бы раз в день, а лучше утром и вечером. Или, как вариант, можно купить автоматическую поилку.

Свежий воздух

Если кошка или собака проводят весь день дома, не забывайте проветривать квартиру, но помните о безопасности. Следите за открытым окном или поставьте на него специальную решетку, чтобы животное случайно не выскочило.

Окна в режиме проветривания тоже опасны для кошек: животное, случайно попавшее в узкую щель, не сможет из нее выбраться и рискует получить травмы или даже погибнуть. Возможно, лучше включить кондиционер или вентилятор.

Температура

Не закрывайте двери в ванную и туалет: обычно там температура ниже, чем в остальной квартире. В этом случае, если ваш питомец захочет охладиться, у него будет такая возможность. При этом не забывайте, что животные могут заболеть, если будут лежать на голой плитке, поэтому лучше постелить на нее плед.

Питание

Если в жару у кошки или собаки уменьшился аппетит — это нормально. Если вам кажется, что питомец совсем мало ест, попробуйте кормить его чаще небольшими порциями. А еще стоит быть внимательнее к влажному корму: на жаре он быстро портится, поэтому лучше давать еду понемногу и чаще мыть миску.

Прогулки

Собаку лучше выгуливать рано утром и поздно вечером, когда на улице не так жарко. Днем старайтесь держаться в тени и сократите время прогулки. Берите с собой воду (для себя и питомца) и гуляйте на газоне, поскольку асфальт и бетон сильно нагреваются. Кстати, намордник в жару собаке вредит — не дает нормально дышать и мешает теплообмену. Поэтому лучше выгуливать ее в местах, где это никого не побеспокоит, например, специальных площадках.

Нужно ли стричь животных летом?

Лучше вычесывать — это точно безопасно и поможет кошке и собаке чувствовать себя лучше. А вот стрижка, наоборот, может навредить, поэтому перед тем как стричь животное, лучше проконсультироваться у ветеринара.

Что делать, если у животного случился тепловой удар?

Советует портал Объясняем.РФ.

Симптомы теплового удара:

  • заторможенность;
  • тяжелое дыхание;
  • обильное питье;
  • красные глаза;
  • слюноотделение;
  • волочащиеся лапы;
  • тело становится горячим на ощупь.

Как помочь животному?

  1. Перенесите питомца в более прохладное помещение.
  2. Сбейте температуру: смочите прохладной водой лапы, живот, подмышки и уши. Можно обернуть животное влажным полотенцем. Чтобы избавить его от лишнего стресса, лучше использовать воду комнатной температуры, а не холодную.
  3. Поставьте рядом с животным миску чистой воды.

Обычно последствия теплового удара длятся недолго, но, если животное не может прийти в себя больше часа, обязательно отвезите его к ветеринару.

А еще советуем не оставлять животных одних на весь день — ученые доказали, что они грустят.

Георгий Мазуркевич