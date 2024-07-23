Как помочь своим питомцам в жару

Не закрывайте двери в ванную и туалет: обычно там температура ниже, чем в остальной квартире. В этом случае, если ваш питомец захочет охладиться, у него будет такая возможность. При этом не забывайте, что животные могут заболеть, если будут лежать на голой плитке, поэтому лучше постелить на нее плед.