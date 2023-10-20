Как помочь собаке принять нового питомца — кошку и щенка. Совет кинолога

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с РБК Life рассказал, как помочь собаке принять другого питомца в доме — кошку и щенка.

«Самое важное — это грамотно интегрировать нового члена семьи, не забывая о своем первом любимце», — уточнил кинолог.

Сначала нужно убедиться, что собака социализирована и ее приблизительную реакцию на еще одно животное можно предсказать. Только после этого в дом можно привести другого питомца.

Животных следует знакомить постепенно, разграничивать территории — у каждого должно быть свое место. Нужно контролировать конфликты между ними и поровну распределять внимание между любимцами.

«Поощряйте питомцев за хорошее или нейтральное отношение друг к другу. Ваша задача не сделать из них друзей, а наладить быт таким образом, чтобы оба животных мирно сосуществовали под одной крышей», — поясняет глава РКФ.

Эксперт также объяснил, как собака выбирает хозяина. Оказывается, животное при выборе хозяина не рассматривает, симпатичный человек или нет. Собаки больше тянутся к тем людям, которых считают безопасными для себя и предсказуемыми, тем, кто их кормит и ухаживает за ними.