Как помочь собаке принять нового питомца — кошку и щенка. Совет кинолога
Оказывается, перед хозяином нет задачи сделать из любимцев друзей.
Оказывается, перед хозяином нет задачи сделать из любимцев друзей.
Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с РБК Life рассказал, как помочь собаке принять другого питомца в доме — кошку и щенка.
«Самое важное — это грамотно интегрировать нового члена семьи, не забывая о своем первом любимце», — уточнил кинолог.
Сначала нужно убедиться, что собака социализирована и ее приблизительную реакцию на еще одно животное можно предсказать. Только после этого в дом можно привести другого питомца.
Животных следует знакомить постепенно, разграничивать территории — у каждого должно быть свое место. Нужно контролировать конфликты между ними и поровну распределять внимание между любимцами.
«Поощряйте питомцев за хорошее или нейтральное отношение друг к другу. Ваша задача не сделать из них друзей, а наладить быт таким образом, чтобы оба животных мирно сосуществовали под одной крышей», — поясняет глава РКФ.
Эксперт также объяснил, как собака выбирает хозяина. Оказывается, животное при выборе хозяина не рассматривает, симпатичный человек или нет. Собаки больше тянутся к тем людям, которых считают безопасными для себя и предсказуемыми, тем, кто их кормит и ухаживает за ними.
«Если собака ощущает тревогу и не может предсказать действий или реакции человека, она не захочет выстраивать с ним здоровые отношения», — добавил кинолог.