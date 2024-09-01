Как помочь школьнику наладить режим сна после каникул

Однако, если родители задумались об адаптации ребенка к правильному режиму лишь накануне 1 сентября, ничего страшного. Обычно первые две-три недели как раз закладываются на то, чтобы дети заново привыкли к школе и вошли в соответствующий ритм, отметила психолог.