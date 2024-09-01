Как помочь школьнику наладить режим сна после каникул

В разговоре с Общественной службой новостей детский психолог Ирина Таранова отметила, что за неделю или десять дней до 1 сентября стоит начать раньше ложиться спать и вставать — примерно как в учебное время. Также нужно ограничить использование гаджетов.
В период подготовки к школе детям не помешает постепенно начать вспоминать учебный материал. Необязательно устраивать зубрежку — можно просто почитать книги по разным предметам и пробежаться по тетрадкам за прошлый год.
Однако, если родители задумались об адаптации ребенка к правильному режиму лишь накануне 1 сентября, ничего страшного. Обычно первые две-три недели как раз закладываются на то, чтобы дети заново привыкли к школе и вошли в соответствующий ритм, отметила психолог.
Она подчеркнула, что подростки могут и даже должны сами следить за своим режимом сна. Они могут установить взаимосвязь между числом часов сна и своим состоянием утром. Также самостоятельность положительно повлияет на них с точки зрения формирования чувства ответственности.
Ирина Таранова советует родителям быть готовым к процессу адаптации детей, который сопровождается недовольством, где-то перепадами настроения и протестами.
«Родителям нужно выполнять свою родительскую роль — быть внимательным к тому, что происходит с ребенком, быть поддерживающим, понимающим и заботливым», — добавила психолог.
Можно прямо спросить школьника, как ему помочь адаптироваться к учебе. Обычно дети находят ответ на этот вопрос.
«И прислушиваться надо больше, наверное, не к психологам, а к своим детям», — подчеркнула Ирина Таранова.
Зачастую родители, пытающиеся улучшить отношения с ребенком-школьником, задают ему разные вопросы. Здесь важно не переборщить и быть деликатными. Ранее психолог Наталья Наумова рассказала, о чем нельзя спрашивать ребенка после школы.