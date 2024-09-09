Как помочь ребенку пережить развод родителей

Cемья для ребенка самая значимая среда, место, где он растет и развивается. И не столь важно, какая она — тихая, спокойная или в ней бурно выясняют отношения, любят ли мама с папой друг друга или раздражают.
Когда семью начинает «штормить», меняется и психологическое состояние маленького члена семьи. Дети чувствуют напряжение, замыкаются, пытаясь пережить проблему.
Бывает, что ребенок при разводе родителей считает, что виноват в этом он, или думает, что мама, хотя чаще папа, уходит из семьи, из-за того, что не любит его.
Первая задача — выбрать правильную позицию поведения при ребенке, чтобы он понял, в чем суть ситуации развода.
«Обязательно разговаривайте с ним, доносите мысль о том, что и мама, и папа его любят, просто появились обстоятельства, которые не позволяют им жить вместе. Но это никак не отразится на чувствах к сыну или дочке», — объясняет педагог.
Ребенок должен поверить, что его жизнь не изменится. Что и мама, и папа найдут силы, время, средства, чтобы встречаться и общаться с ним.
Второй важный шаг — пройти с ребенком у детского психолога поддерживающую терапию. Ситуация развода травмоопасна, ее последствия могут оказать влияние на всю жизнь маленького человека.
«Не нужно пытаться решить проблему самостоятельно, особенно, если родители разводятся, когда ребенок находится в подростковом возрасте», — говорит Юлия Челышева.
Также эксперт советует не подключать к решению семейных проблем бабушек и дедушек. «Поговорите со старшим поколением о том, чтобы они не обсуждали эту тему с внуками, не вставали на защиту своих взрослых детей и не старались никого очернить. Этого однозначно делать нельзя», — говорит педагог.
И наконец, решение, о котором надо договориться заранее.
Один из родителей после развода проводит время с сыном или дочкой в выходные — это должно выполняться неукоснительно.
Ребенок будет ждать этих встреч, на них будет строиться вера в то, что его жизнь не изменится.
Если у родителя произошли непредвиденные обстоятельства, которые помешали встрече — командировка или болезнь, ее необходимо обязательно компенсировать, например, общением в будни. Ребенок должен понимать, что он нужен, о нем не забыли и обещание выполняют
Еще один важный нюанс — никогда не ругайте второго родителя за глаза при ребенке. Да, один взрослый нанес другому обиду. Но для ребенка оба взрослых равнозначны, он одинаково их любит.
Важно соблюсти этические нормы взаимодействия и постараться при ребенке не использовать грубых выражений, как бы ни хотелось этого сделать.
«И еще важно не укорять сына или дочь тем, что он или она похожи на второго родителя. Фразы — “Ты такой несобранный, весь в отца”, “Ты такая же истеричка, как твоя мать” — только усугубят психологическое напряжение детей», — считает эксперт.
Важно сохранить эмоциональный контакт, чтобы ребенок чувствовал любовь взрослых к нему. Тогда он более спокойно перенесет ситуацию разрыва. «Ощущение любви очень важный механизм защиты, независимо от возраста. Подростки могут отторгать эту любовь, но, при этом, они все равно в ней нуждаются», — рассказала Юлия Челышева.