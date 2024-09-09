Как помочь ребенку пережить развод родителей

Также эксперт советует не подключать к решению семейных проблем бабушек и дедушек. «Поговорите со старшим поколением о том, чтобы они не обсуждали эту тему с внуками, не вставали на защиту своих взрослых детей и не старались никого очернить. Этого однозначно делать нельзя», — говорит педагог.